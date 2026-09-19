В Приангарье из-за медведей ввели режим повышенной готовности
В Иркутской области ввели режим повышенной готовности — причиной стали участившиеся случаи появления медведей рядом с жильём людей. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Кобзев в своём канале на платформе «Макс».
В Сибири в последнее время нередки нападения медведей на человека: за минувший месяц в Сибирском федеральном округе из‑за атак хищников погибли несколько человек, трое из них — в Иркутской области. Из‑за роста числа трагических инцидентов накануне в Байкальске установили комендантский час.
Как сообщил Кобзев, он подписал указ о введении режима повышенной готовности с 18 сентября. Мера связана с тем, что медведи всё чаще покидают привычную среду обитания и выходят к населённым пунктам, появляются на автодорогах и подходят вплотную к домам.
Губернатор отметил, что за весь период активности хищников в единую дежурную диспетчерскую службу поступило свыше 1,5 тысяч сообщений о встречах с медведями неподалёку от населённых пунктов. «Каждый день регистрируют от 50 до 70 таких обращений. Например, за минувшие сутки на номер 112 пришло 56 сообщений о выходах медведей. Самая сложная ситуация наблюдается в Нижнеудинском, Слюдянском, Братском, Нижнеилимском и Киренском районах», — добавил глава региона.
Ранее охотовед и зоолог Михаил Кречмар заявил «Радиоточке НСН», что для остановки нашествия медведей в регионах РФ следует выполнять квоту на их отстрел, а также законодательно прояснить, кто этим должен заниматься.
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