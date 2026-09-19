Врач рассказал что происходит с костным мозгом после 40-50 лет

19 сентября отмечается Всемирный день донора костного мозга. В ФМБА подчёркивают: костный мозг — это живая ткань, которая меняется на протяжении всей жизни человека, а наиболее заметные трансформации приходятся на возраст 40–50 лет и старше.

Гематолог, ассистент кафедры пропедевтики детских болезней ИМД Пироговского университета Андрей Корсунов пояснил, что в этом возрасте существенно падает активность клеток костного мозга. Параллельно увеличивается количество клеток с признаками старения, а запас стволовых клеток постепенно истощается.

Особенно ярко старение проявляется в том, что гемопоэтическая (красная) ткань замещается жировой (жёлтой). Если у молодых людей доля красного костного мозга составляет 40–60 %, то у пожилых она снижается до 20–40 %.

При этом, как отметил специалист, у здорового человека костный мозг, как правило, способен вырабатывать необходимые клетки крови на протяжении всей жизни — вплоть до 120 лет. Но его резервные возможности уменьшаются: например, организм медленнее реагирует на кровопотерю или инфекционные заболевания.

Специалисты ФМБА также рассказали о нюансах донорства: шанс найти неродственного донора с подходящим HLA‑генотипом составляет примерно 1 на 10 000 человек — таких людей называют «генетическими близнецами».

Кроме того, в ФМБА уточнили, что после успешной трансплантации костного мозга у пациента могут измениться не только группа крови, но и отдельные внешние характеристики — в частности, цвет глаз или оттенок волос.

Ранее руководитель Центра поддержки студентов Сколковского института науки и технологий, участник проекта «Лидеры-Доноры» Клуба Лидеров России «Эльбрус» Борис Тригуб сказал НСН, что мифы о донорстве рушатся там, где появляется понятный пример: наставники показывают, что сдавать кровь безопасно и доступно. А молодежь не только сдает кровь, но и продвигает тему в соцсетях.

