Историка Евгения Понасенкова исключили из реестра иноагентов

В ведомстве указали, что Панасенкова, который был признан иноагентом 1 апреля 2022 года, исключили из реестра «в связи с утратой признаков иностранного агента».

Параллельно в список иноагентов были внесены Е.П. Матвеева, Е.О. Мереминская, Р.М. Мухаметов, информационный ресурс «Канал визионера», а также проект «Пермь-36».

Ранее Минюст призанл иноагентом комика Александра Незлобина сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

