Историка Евгения Понасенкова исключили из реестра иноагентов

Историка Евгения Понасенкова исключили из реестра иноагентов. Об этом со ссылкой на Минюст РФ сообщает RT.

Минюст внес «Новую газету» в реестр иноагентов

В ведомстве указали, что Панасенкова, который был признан иноагентом 1 апреля 2022 года, исключили из реестра «в связи с утратой признаков иностранного агента».

Параллельно в список иноагентов были внесены Е.П. Матвеева, Е.О. Мереминская, Р.М. Мухаметов, информационный ресурс «Канал визионера», а также проект «Пермь-36».

Ранее Минюст призанл иноагентом комика Александра Незлобина сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети Евгения Понасенкова (признан иноагентом)
ТЕГИ:ИноагентыМинюст РФЕвгений Понасенков

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