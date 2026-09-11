Историка Евгения Понасенкова исключили из реестра иноагентов
Историка Евгения Понасенкова исключили из реестра иноагентов. Об этом со ссылкой на Минюст РФ сообщает RT.
В ведомстве указали, что Панасенкова, который был признан иноагентом 1 апреля 2022 года, исключили из реестра «в связи с утратой признаков иностранного агента».
Параллельно в список иноагентов были внесены Е.П. Матвеева, Е.О. Мереминская, Р.М. Мухаметов, информационный ресурс «Канал визионера», а также проект «Пермь-36».
Ранее Минюст призанл иноагентом комика Александра Незлобина сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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