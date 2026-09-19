Два человека пострадали в приграничье Курской области при атаках ВСУ
В приграничных районах Курской области в результате атак ВСУ пострадали двое мужчин. Об этом 19 сентября заявил губернатор Александр Хинштейн.
В своём сообщении в мессенджере МАХ глава региона уточнил детали: в деревне Сухая Рыльского района вражеский дрон нанёс удар по автомобилю — в результате ранения получил 60‑летний мужчина. Кроме того, днём ранее в селе Званном Глушковского района был травмирован мужчина 1963 года рождения.
Хинштейн подчеркнул, что обоим пострадавшим предоставляют полный объём необходимой медицинской помощи.
Ранее Белгород подвергся ракетному обстрелу, погибли два человека, еще 16 пострадали, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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