Побил рекорд «Уэнсдей»: Продолжение «Игры в кальмара» выйдет в 2025 году

РЕКОРДЫ ВТОРОГО СЕЗОНА

Накануне стало известно, что второй сезон нашумевшего южнокорейского сериала «Игра в кальмара» побил рекорд по просмотрам за премьерную неделю. Так, согласно подсчетам «Games Radar», за первую неделю проект посмотрели 68 млн раз. Таким образом, продолжение «Игры в кальмара» обогнало прошлого лидера по этим показателям — сериал «Уэнсдей». За первую неделю проката этому многосерийному фильму удалось набрать лишь 50,1 млн просмотров. К тому же второй сезон ленты о смертельных играх стал лидером по популярности среди сериалов «Netflix» во всех 93 странах, в которых работает этот стриминг.

Еще до премьеры второго сезона культового сериала российский блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) предположил, что продолжение «Игры в кальмара» может быть эффектнее оригинального сезона.