Побил рекорд «Уэнсдей»: Продолжение «Игры в кальмара» выйдет в 2025 году
Второй сезон нашумевшего сериала в первую неделю проката обошел знаменитый многосерийный фильм «Уэнсдей», собрав 68 млн просмотров.
В первую неделю проката второй сезон сериала режиссера Хван Дон Хека «Игра в кальмара» побил рекорды проектов платформы «Netflix». Однако он оказался незаконченным. Так, выход третьего сезона культовой ленты намечен на 2025 год.
РЕКОРДЫ ВТОРОГО СЕЗОНА
Накануне стало известно, что второй сезон нашумевшего южнокорейского сериала «Игра в кальмара» побил рекорд по просмотрам за премьерную неделю. Так, согласно подсчетам «Games Radar», за первую неделю проект посмотрели 68 млн раз. Таким образом, продолжение «Игры в кальмара» обогнало прошлого лидера по этим показателям — сериал «Уэнсдей». За первую неделю проката этому многосерийному фильму удалось набрать лишь 50,1 млн просмотров. К тому же второй сезон ленты о смертельных играх стал лидером по популярности среди сериалов «Netflix» во всех 93 странах, в которых работает этот стриминг.
Еще до премьеры второго сезона культового сериала российский блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) предположил, что продолжение «Игры в кальмара» может быть эффектнее оригинального сезона.
«После невероятного успеха, возможно, не такого искреннего и коммерциализированного, вполне может быть, что автор получил полную творческую свободу из-за принесенной прибыли. Возможно, автор раскроет себя еще лучше и покажет что-то невероятное», - приводит его слова издание «News.ru».
Действие второго сезона «Игры в кальмара» происходит через три года после первой серии игр, победу в которой одержал участник №456 Сон Ки Хун. Во втором сезоне главный герой пытается найти организаторов смертельных игр и остановить их. Ки Хун, роль которого исполнил актер Ли Джон Джэ, возвращается в игру и пытается разрушить ее изнутри.
Продолжение культового сериала вышло на «Netflix» 26 декабря 2024 года. В России этот сервис недоступен, но зрители смогли посмотреть пиратскую версию ленты с русской озвучкой в Сети. В том числе серии неофициально были доступны на видеохостинге «Rutube».
В новом сезоне «Игры в кальмара» создатели уделили больше внимания раскрытию персонажей и организации поединков. При этом сами игры в продолжении показывали не часто. Однако, раскрывая завесу тайны для тех, кто еще не смотрел продолжение, надо сказать, что масштабный забег с большой пугающей куклой из игры «Тише едешь — дальше будешь» во втором сезоне тоже состоялся. В продолжении также показали новую зрелищную игру с детской каруселью, которая заставила зрителей пощекотать нервы. Не обошлось и без уже традиционной «дополнительной игры» с «самоуничтожением участников».
Особый интерес зрителей в первом сезоне вызвали сцены «ликвидации игроков» и необычные яркие локации игры в розовом, голубом и зеленом тонах. Большое внимание в кадре также было уделено геометрическим фигурам. Однако изображение в новом сезоне (особенно в первых нескольких сериях) получилось темнее.
Между тем, второй сезон «Игры в кальмара» оказался незаконченным. Открытым финалом режиссер Хван Дон Хек дал понять, что зрителей ждет продолжение культовой ленты.
ФИНАЛЬНЫЙ ТРЕТИЙ СЕЗОН
До этого ряд СМИ сообщил, что третий сезон «Игры в кальмара» станет финальным и выйдет уже в этом году. Создатель сериала Хван Дон Хек подтвердил эту информацию изданию «Variety», рассказав, что большая часть съемочного процесса уже позади, и проект находится на стадии постпродакшена. Согласно информации издания «Harper’s BAZAAR», создатель проекта изначально задумывал вторую и третью части как единую историю, но ему пришлось разделить их из-за сложности и объема повествования.
Известно, что в третьем сезоне вновь появятся привычные герои, так как в актерский состав вошли Ли Джон Джэ, Ли Бен Хон (сыгравший ведущего) и Ви Ха Джун (полицейского). К тому же в третьем сезоне ожидается появление игроков, которые пережили вторую серию игр.
Отмечается, что в продолжении будут раскрыты тайны офицера полиции Хван Джун Хо, который продолжает искать своего пропавшего брата, а также подробности истории северокорейской беженки, пытающейся найти своего сына, и работающей на острове солдатом под № 11.
Режиссер, сценарист и исполнительный продюсер сериала Хван Дон Хек признался, что во время работы над культовым проектом столкнулся с колоссальной нагрузкой, так как параллельно со съемками сериала занимался разработкой реалити-шоу по мотивам «Игры в кальмара» и курировал создание англоязычной версии фильма под руководством Дэвида Финчера.
«Я так измучен... Можно сказать, что меня уже тошнит от "Игры в кальмара"», - приводит слова Хван Дон Хека издание «Mentoday.ru».
При этом режиссер добавил, что несмотря на усталость, все равно собирается достойно завершить историю. По словам Хван Дон Хека, в финальном сезоне зрители увидят конечную трансформацию главного героя Сон Ки Хуна и узнают, как изменит игрока № 456 борьба за прекращение игр.
«Игра в кальмара» — южнокорейский сериал, премьера первого сезона которого состоялась 17 сентября 2021 года. Картина рассказывает о должниках, которые, пытаясь решить свои финансовые проблемы, вступают в игру на выживание.
Проект вошел в историю как самое успешное шоу «Netflix» и как одна из самых просматриваемых иностранных лент на платформе. За первые четыре недели после выхода зрители потратили на просмотр этого сериала свыше 1,65 млрд часов. Через месяц после премьеры на платформе лента принесла компании доход почти в $900 млн.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что сериал «Дом дракона» стал самым скачиваемым проектом на пиратских сайтах.
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