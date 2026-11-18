Юрист предупредил о скрытых долгах по старым банковским картам
Просроченная карта может годами оставаться привязанной к действующему счету. Об этом россиян предупредил юрист Тимур Маршани в разговоре с Life.ru.
Карта считается лишь доступом к счету, сам он действует, пока его не закроют, добавил эксперт. Окончание срока «пластика», удаление приложения или блокировка договор с банком не расторгают.
Причем финансовая компания вправе закрыть все после двух лет без операций, но решает сам и обязан уведомить клиента.
При этом с 1 сентября 2027 года в РФ введут лимит на карты — не более 20 для переводов. Оформленные сохранят действие, но для новой придется отказаться от одной из прежних.
Кредитные карты требуют отдельного внимания. Даже неиспользуемый лимит влияет на оценку долговой нагрузки. Для ревизии юрист советует посмотреть сведения о счетах в личном кабинете налогоплательщика, запросить в банках данные по каждому «пластику», включая виртуальные форматы, и проверить лимиты и задолженность. Еще отчеты можно получить у профильных бюро через «Госуслуги». Причем дважды в год — бесплатно.
Перед закрытием счета нужно перевести поступления, отключить подписки и автоплатежи, дождаться завершения операций и вывести остаток. Для кредитной карты сначала погашают рассчитанную задолженность, далее подают заявление о прекращении лимита. Подтвердят это справки о завершении работы счета и отсутствии долга, резюмировал Маршани.
Ранее россиянам рассказали, как закрыть долги к Новому году.
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