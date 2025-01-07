Сборы фильма «Елки 11» превысили 1 млрд рублей

Комедия «Елки 11» режиссеров Александра Карпиловского и Александра Котта заработала в российском кинопрокате более 1 млрд рублей. Соответствующие данные опубликованы на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах кино в кинозалах.

Отмечается, что общие сборы новогоднего фильма составили 1 004 138 628 рублей.

Лента «Елки 11» вышла на экраны 19 декабря. Главные роли в комедии сыграли Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Мария Раскина, Михаил Трухин, Ирина Пегова и другие. Кроме того, в съемках принял участие турецкий актер Бурак Озчивит.

Ранее более 1 млрд рублей в кинопрокате заработали фильмы «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист. Первый богатырь».

