Сборы фильма «Елки 11» превысили 1 млрд рублей
Комедия «Елки 11» режиссеров Александра Карпиловского и Александра Котта заработала в российском кинопрокате более 1 млрд рублей. Соответствующие данные опубликованы на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах кино в кинозалах.
Отмечается, что общие сборы новогоднего фильма составили 1 004 138 628 рублей.
Лента «Елки 11» вышла на экраны 19 декабря. Главные роли в комедии сыграли Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Мария Раскина, Михаил Трухин, Ирина Пегова и другие. Кроме того, в съемках принял участие турецкий актер Бурак Озчивит.
Ранее более 1 млрд рублей в кинопрокате заработали фильмы «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист. Первый богатырь».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Российских лыжников не допустят к международным турнирам в 2025 году
- Бен Аффлек и Дженнифер Лопес достигли соглашения о разводе
- В Анапе и Темрюкском районе вывезли 118 тысяч тонн загрязненного песка и грунта
- В немецком Римбахе мужчина ворвался в банк и взял заложника
- В Киеве заявили, что беженцы смогут добровольно вернуться на Украину
- Сборы фильма «Елки 11» превысили 1 млрд рублей
- В Китае выделили $14 млн на помощь пострадавшему от землетрясения Тибету
- Лукашенко заявил, что не держится за власть
- Дожди затопили Мекку и Медину в Саудовской Аравии
- СМИ: В Москве ограбили квартиру певицы Юлии Паршуты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru