По его словам, исполнитель готов принимать условия организаторов концертов, если они предполагают финансовую выгоду. Собеседник считает, что подобная позиция может негативно сказаться на отношении российской аудитории к певцу, хотя полностью потерять ее вряд ли удастся.



Критик добавил, что артист, предположительно проживающий в РФ, продолжает зарабатывать благодаря русскоязычному творчеству. Однако его возможные выступления на украинском языке могут свидетельствовать об изменении отношения к собственной публике, уточнил Рудченко.



По мнению продюссера, подобные решения способны еще больше ухудшить восприятие Меладзе среди российских слушателей.



Ранее НСН сообщала, что певец зарабатывал миллионы на концертах в Молдавии.

