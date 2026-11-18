Продюсер Рудченко: Меладзе может петь на украинском ради денег
Валерий Меладзе может перейти на украинский язык во время выступлений ради заработка. Такое мнение высказал музыкальный продюсер и критик Павел Рудченко в комментарии NEWS.ru.
По его словам, исполнитель готов принимать условия организаторов концертов, если они предполагают финансовую выгоду. Собеседник считает, что подобная позиция может негативно сказаться на отношении российской аудитории к певцу, хотя полностью потерять ее вряд ли удастся.
Критик добавил, что артист, предположительно проживающий в РФ, продолжает зарабатывать благодаря русскоязычному творчеству. Однако его возможные выступления на украинском языке могут свидетельствовать об изменении отношения к собственной публике, уточнил Рудченко.
По мнению продюссера, подобные решения способны еще больше ухудшить восприятие Меладзе среди российских слушателей.
Ранее НСН сообщала, что певец зарабатывал миллионы на концертах в Молдавии.
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