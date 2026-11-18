По его оценке, европейские лидеры пытаются вернуться к переговорному процессу, от которого ранее фактически отстранились. Об этом свидетельствуют заявления президента Финляндии Александра Стубба о необходимости прямого диалога с российским главой Владимиром Путиным.



Активность в этом направлении проявляют руководители Франции и Еврокомиссии Эммануэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен соответственно.



Завирюхин считает, что европейские политики опасаются потерять влияние на решения, непосредственно затрагивающие будущее их стран. Если ЕС не сможет участвовать в переговорах с Москвой, Штаты могут переложить на нее основную финансовую ответственность за послевоенное восстановление Украины и обеспечение ее безопасности.



По мнению политолога, положение европейских элит осложняется их прежней политикой в отношении Кремля. Признание необходимости уступок и прямого диалога с РФ может быть воспринято внутри объединения как свидетельство ошибочности прежнего курса.



В итоге Москва и Вашингтон могут стать главными участниками создания новой архитектуры безопасности на континенте, а государствам ЕС останется согласовывать достигнутые договоренности с Белым домом, уверен эксперт.



Ранее НСН рассказывала, что Брюссель не нашел «супергероя-переговорщика» с Россией.

