Политолог оценил последствия переговоров России и США для Европы
ЕС рискует оказаться в стороне от обсуждения новой системы безопасности на континенте. Россия и США могут самостоятельно определять основные параметры будущих договоренностей. Брюсселю же придется согласовывать их с Вашингтоном. Такое мнение в беседе с «ФедералПресс» высказал политолог и член экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Завирюхин.
По его оценке, европейские лидеры пытаются вернуться к переговорному процессу, от которого ранее фактически отстранились. Об этом свидетельствуют заявления президента Финляндии Александра Стубба о необходимости прямого диалога с российским главой Владимиром Путиным.
Активность в этом направлении проявляют руководители Франции и Еврокомиссии Эммануэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен соответственно.
Завирюхин считает, что европейские политики опасаются потерять влияние на решения, непосредственно затрагивающие будущее их стран. Если ЕС не сможет участвовать в переговорах с Москвой, Штаты могут переложить на нее основную финансовую ответственность за послевоенное восстановление Украины и обеспечение ее безопасности.
По мнению политолога, положение европейских элит осложняется их прежней политикой в отношении Кремля. Признание необходимости уступок и прямого диалога с РФ может быть воспринято внутри объединения как свидетельство ошибочности прежнего курса.
В итоге Москва и Вашингтон могут стать главными участниками создания новой архитектуры безопасности на континенте, а государствам ЕС останется согласовывать достигнутые договоренности с Белым домом, уверен эксперт.
Ранее НСН рассказывала, что Брюссель не нашел «супергероя-переговорщика» с Россией.
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