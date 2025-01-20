«Отойдет в небытие»: Кинотеатры ждут от теневого проката лишь 5% от всех сборов

Теневой прокат в 2025 году принесет российским кинотеатрам не более 5% от общих сборов, заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что сборы фильмов теневого проката в РФ за 2024 год сократились и составили 4,3 млрд рублей. Лидерами по сборам стали короткометражные проекты, вместо которых или под их видом демонстрировались «Дэдпул и Росомаха», «Головоломка-2», «Гадкий я 4». Незначительное сокращение сборов участники рынка связывают с отсутствием релизов уровня «Барби» в прошлом году, аналогичным сокращением американского бокс-офиса, а также приостановкой «предсеансового» обслуживания в апреле по инициативе Ассоциации владельцев кинотеатров. Воронков напомнил, что на новогодние праздники кинотеатры сами отказываются от любого альтернативного проката.