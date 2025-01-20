«Отойдет в небытие»: Кинотеатры ждут от теневого проката лишь 5% от всех сборов
Эффект от теневого проката для российских кинотеатров начал существенно сокращаться, отметил в эфире НСН Алексей Воронков.
Теневой прокат в 2025 году принесет российским кинотеатрам не более 5% от общих сборов, заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что сборы фильмов теневого проката в РФ за 2024 год сократились и составили 4,3 млрд рублей. Лидерами по сборам стали короткометражные проекты, вместо которых или под их видом демонстрировались «Дэдпул и Росомаха», «Головоломка-2», «Гадкий я 4». Незначительное сокращение сборов участники рынка связывают с отсутствием релизов уровня «Барби» в прошлом году, аналогичным сокращением американского бокс-офиса, а также приостановкой «предсеансового» обслуживания в апреле по инициативе Ассоциации владельцев кинотеатров. Воронков напомнил, что на новогодние праздники кинотеатры сами отказываются от любого альтернативного проката.
«Без работы дистрибьютора как такового, без рекламы, вся эта история сходит на нет. Если мы посмотрим на новогоднюю историю, понятно, что уже который год кинотеатры самостоятельно отказываются от любого альтернативного проката, потому что есть сильное российское кино, которое в этот период зарабатывает. Осень и весна более-менее заполнены российскими средними, крупными релизами. Лето в этом году будет, наверное, чуть посильнее, чем в прошлом на российские релизы. Но, тем не менее, нет каких-то ярких кинособытий. И если летом альтернативный прокат каким-то образом еще поработает, то осенью мы увидим либо полное его отсутствие, либо ничтожный сбор. Даже сейчас мы уже понимаем, что эта история дает кинотеатрам не более 10% оборота от общего бокс-офиса (кассовые сборы - ред. НСН). В 2025 году боюсь, что эта сумма не превысит даже 5%. Основной оборот дает именно российское кино», - сказал Воронков.
Он отметил, что эффект от теневого проката для российских кинотеатров начал сходить на нет.
«Еще два года назад, когда вся эта история только начиналась, на фоне полнейшего отсутствия крупных российских релизов, мы изначально предполагали, что история с наполнением пустых дыр, пустых дат, рано или поздно сойдет на нет. Если в 2022 году действительно альтернативный прокат выручал… В прошлом году, летом, он забил пустые места, как-то сработал, но уже заметно хуже. Что касается 2025 года, то на сегодняшний день, во-первых, нет каких-то знаковых и крупных релизов, которые будут выходить в 2025 году. Если мы даже смотрим на какую-то крупную историю, например, «Аватар», то это не раньше 2026 года. И есть понимание, что либо к 2026 году у нас что-то сдвинется и будет попроще, но в этом году каких-то ярких кинособытий голливудских мы пока не видим», - указал собеседник агентства.
Председатель Ассоциации отметил, что российских фильмов сегодня недостаточно, но при этом подчеркнул, что 2025-2026 годы могут стать в этом плане «переходными».
«Да, фильмов на сегодняшний день недостаточно. Да, два года спустя мы можем констатировать, что кинопроизводители не смогли заполнить эту освободившуюся нишу. Но, с другой стороны, это и понятно, потому что процесс производства хорошего фильма занимает 2-2,5 года. И мы понимаем, что, наверное, как раз в 2025-2026 годы могут стать какими-то переходными. И если вдруг заработает система, когда знаковые российские картины будут падать не только на Новый год, а распределяться по всему году, то сама тема теневого, альтернативного проката самостоятельно отойдет в небытие», - добавил Воронков.
В начале 2024 года министр культуры Ольга Любимова заявляла о перспективе закрытия кинотеатров, которые практикуют теневой прокат. Тогда же региональные сети начали получать штрафы, передает «Радиоточка НСН».
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