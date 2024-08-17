Десяток ремейков и радость Биковича: Россия в сентябре увидит «Холопа из Парижа»

ФРАНЦУЗСКИЙ РЕМЕЙК

Накануне стало известно, что в российский прокат выйдет французская версия одного из самых кассовых отечественных фильмов «Холоп». Картина называется «Холоп из Парижа». По информации дистрибьютора проекта «Централ партнершип», ее премьера в России состоится 12 сентября 2024 года. В мировой прокат фильм уже вышел 7 марта 2024 года, собрав почти $1,7 млн.

Режиссером ленты выступил Александр Шарло, сценаристом стал Франк Манье. Роли в фильме исполнили Одран Каттен, Кад Мерад, Кловис Корнийяк, Изабель Карре и другие. Кстати, главный герой внешне очень напоминает отечественного мажора-холопа, которого в российской картине сыграл сербский актер Милош Бикович.

Французская комедия расскажет о мажоре Луи, которого отправят «на перевоспитание» в средневековье во времена Людовика XIV. Ремейк напомнит зрителям российский оригинал, но в «Холопе из Парижа» есть и некоторые отличия. Например, в отечественной ленте мажор Гриша устраивал дебоши после тусовок в ночных клубах, а француз Луи будет дебоширить в отеле и даже приведет туда настоящую пуму.