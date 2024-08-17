Десяток ремейков и радость Биковича: Россия в сентябре увидит «Холопа из Парижа»

Новая адаптация комедии «Холоп» из Франции выйдет в российский прокат 12 сентября 2024 года. 

Известный российский фильм «Холоп» получил не только продолжение в России, но и даже адаптированные версии в других странах. Права на съемки ремейков купили уже 10 государств. При этом не все кинокритики в РФ уверены, что россиянам понравятся эти «иностранные холопы».

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ФРАНЦУЗСКИЙ РЕМЕЙК

Накануне стало известно, что в российский прокат выйдет французская версия одного из самых кассовых отечественных фильмов «Холоп». Картина называется «Холоп из Парижа». По информации дистрибьютора проекта «Централ партнершип», ее премьера в России состоится 12 сентября 2024 года. В мировой прокат фильм уже вышел 7 марта 2024 года, собрав почти $1,7 млн.

Режиссером ленты выступил Александр Шарло, сценаристом стал Франк Манье. Роли в фильме исполнили Одран Каттен, Кад Мерад, Кловис Корнийяк, Изабель Карре и другие. Кстати, главный герой внешне очень напоминает отечественного мажора-холопа, которого в российской картине сыграл сербский актер Милош Бикович.

Французская комедия расскажет о мажоре Луи, которого отправят «на перевоспитание» в средневековье во времена Людовика XIV. Ремейк напомнит зрителям российский оригинал, но в «Холопе из Парижа» есть и некоторые отличия. Например, в отечественной ленте мажор Гриша устраивал дебоши после тусовок в ночных клубах, а француз Луи будет дебоширить в отеле и даже приведет туда настоящую пуму.

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Сам Милош Бикович признался, что рад зарубежным ремейкам комедии.

«Это значит, что мы создаем универсальные истории. Таким образом мы нашу систему ценностей закладываем во всем мире», - сказал актер на фестивале «VK Fest», добавив, что гордится тем, что был «частью такой истории».

Российская комедия «Холоп» режиссера Клима Шипенко с Милошем Биковичем в главной роли вышла в 2019 году, собрав в прокате 2,9 млрд рублей. На тот момент лента стала самым кассовым российским фильмом в истории. Однако позже ее рекорды побил «Чебурашка».

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При этом интерес зрителей к «Холопу» не упал, и в январе 2024 года создатели представили продолжение картины. Комедия «Холоп-2» собрала 3,85 млрд рублей в прокате. В мае 2024 года в СМИ появился анонс третьей части «Холопа». Сообщалось, что ее премьера запланирована на 2025 год.

Один из продюсеров второго фильма кинофраншизы Виталий Шляппо в интервью НСН подтвердил, что продолжение «Холопа» выйдет в российский прокат в начале 2025 года.

«Выход фильма действительно запланирован на 23 января 2025 года. Над продолжением абсолютно точно будет работать та же команда, но пока проект в начале разработки и все подробности будут известны позже», - сказал он.

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В свою очередь блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в беседе с НСН предрек хорошие сборы «Холопу-3».

«Два собрали, и третий соберет. Концепция, видимо, зашла людям. Понятное дело, что это не величайший фильм всех времен и народов, но по сравнению со всякими "Кахами" (фильм "Непосредственно Каха: Другой фильм" режиссера Виктора Шамироваприм. НСН) лучше уж "Холоп": он и поставлен лучше, и актеры лучше, да и все остальное лучше. Думаю, третья часть франшизы хорошо соберет, ведь это рабочая тема», - заметил он.

ДРУГИЕ АДАПТАЦИИ

В то же время, «Холоп из Парижа» — это не первая зарубежная адаптация популярной российской комедии. Известно, что права на съемки ремейка «Холопа» купили десять стран, в том числе Монголия, Индия, Мексика, Польша, Испания, Япония и Южная Корея. В Турции уже также начались съемки адаптации. Картина называется «Холоп в Турции», а ее мировая премьера, по данным «Кинопоиска», запланирована на 20 декабря 2024 года. По версии других источников, лента носит название «Сын богача».

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Главную роль мажора-холопа исполнил полюбившийся российским зрителям Керем Бюрсин, известный как Серкан Болат из сериала «Постучись в мою дверь». Компанию на съемках турецкой адаптации актеру также составили Эркан Колчак Кестендиль, Мелис Сезен, Джемаль Хюнал и другие.

Режиссером ленты выступил Онур Унлю. Съемки картины проходят в тех же локациях, что и сериалов «Великолепный век» и «Воскресший Эртугрул». Продакшном картины занимается турецкая кинокомпания «Kunay Film» и российская «Yellow, Black and White», снявшая оригинального «Холопа».

Отмечается, что турецкий «Холоп», как и французский, сохранит концепцию российского оригинала. Главный герой по имени Мете отправится на «исправительные работы» в Османскую империю XVI века.

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«Мы ожидаем, что в Турции "Холоп" тоже станет народным хитом и полюбится зрителю. Сценарий нашей версии претерпел ряд изменений: у нас другая историческая эпоха, морские сцены, пираты и самое главное — шикарный каст из турецких звезд во главе с Керемом Бюрсином. Мы также надеемся, что турецкая версия фильма найдет своего зрителя и в России», - передает RT слова генерального продюсера «Kunay Film» Карины Мии Сатлыковой.

Однако российский кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН предположил, что турецкий ремейк «Холопа» не впечатлит россиян, даже несмотря на сыгравшего в нем известного актера.

«Турецкие сериалы очень известны за пределами страны, но именно сериалы. Вопрос в том, не скатится ли турецкая версия полнометражного кино в некую индийскую версию полнометражного кино с песнями, плясками, невероятно красивыми мужчинами и томными женщинами… Сумеют ли сохранить острую характерность персонажей? И главный вопрос, как они смогут приспособить юмор комедии "Холоп" под турецкие реалии. Актер очень популярный, поэтому дальше все будет зависеть от таланта режиссера», - заметил он.

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Кинокритик также выразил уверенность в том, что турецкая версия «Холопа» в любом случае не затмит оригинал для российских зрителей.

«Сомневаюсь, что эту версию будут смотреть наши граждане, если ремейк придет в Россию. Мы любим наших актеров и вряд ли захотим смотреть турецкий вариант именно в кино», - добавил Шнейдеров.

Ранее звезда «Холопа» Милош Бикович рассказал, что боялся соглашаться на работу во второй части комедии из-за страха не превзойти первый фильм, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр из фильма
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