Россия нарастила производство фильмов, так что введение квотирования для «поднятия национального кино» необходимо, заявила НСН зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко. Деньги от проката должны инвестироваться в кинематограф, чего сейчас не происходит.

Накануне режиссер Никита Михалков на заседании Совета при президенте по культуре пожаловался Владимиру Путину, что уже 390 дней поддержанное президентом решение и поручение о квотировании иностранных фильмов в российском прокате не выполнено. Путин вспомнил, что подобная система есть в Китае и посоветовал «не разевать рот», финансово поддерживать своего производителя и не пропускать идеологически «совершенно тупые, нам не нужные» вещи. Президент поручил Минкультуры справиться с задачей «как можно быстрее».

«Аналоги есть в мировой практике, поэтому мы можем учиться, допустим, у французов. Нужно определить процент в общем потоке проката. Раньше принять этот закон не могли из-за того, что нечем было заполнять экраны. А сегодня в прокате по количеству фильмов российских 60%, потому что мы нарастили свое собственное производство. Я поддерживаю идею квотирования для того, чтобы национальное кино поднимать. Все деньги, которые зарабатываются кинематографом, должны инвестироваться в эту же отрасль. А у нас такого сегодня нет», - заявила Драпеко.