«Стрелялки» и «гонялки»: Драпеко призвала очистить прокат от пустых западных фильмов
Иностранные фильмы должны квотироваться в кинотеатрах РФ, а деньги от проката направляться на развитие кинематографа, заявила депутат Госдумы Елена Драпеко.
Россия нарастила производство фильмов, так что введение квотирования для «поднятия национального кино» необходимо, заявила НСН зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко. Деньги от проката должны инвестироваться в кинематограф, чего сейчас не происходит.
Накануне режиссер Никита Михалков на заседании Совета при президенте по культуре пожаловался Владимиру Путину, что уже 390 дней поддержанное президентом решение и поручение о квотировании иностранных фильмов в российском прокате не выполнено. Путин вспомнил, что подобная система есть в Китае и посоветовал «не разевать рот», финансово поддерживать своего производителя и не пропускать идеологически «совершенно тупые, нам не нужные» вещи. Президент поручил Минкультуры справиться с задачей «как можно быстрее».
«Аналоги есть в мировой практике, поэтому мы можем учиться, допустим, у французов. Нужно определить процент в общем потоке проката. Раньше принять этот закон не могли из-за того, что нечем было заполнять экраны. А сегодня в прокате по количеству фильмов российских 60%, потому что мы нарастили свое собственное производство. Я поддерживаю идею квотирования для того, чтобы национальное кино поднимать. Все деньги, которые зарабатываются кинематографом, должны инвестироваться в эту же отрасль. А у нас такого сегодня нет», - заявила Драпеко.
Российский прокат, по мнению депутата, нуждается в содержательных фильмах, а западные «стрелялки» не нужны.
«Я не большой специалист по современному кинематографу. Не часто смотрю новые фильмы, особенно иностранные. Эти все стрелялки, гонялки, где герои постоянно бьют друг друга, они пустые. Это даже для американского кинематографа не кино, а муви - движущиеся картинки. Они нам не нужны. Хотелось бы, чтобы содержательные фильмы появлялись на экране. Но для этого у нас есть экспертные советы, которые должны этим заниматься. Фокус в том, что иностранцы продают пакетами: в них один хороший фильм и четыре плохих. Эти четыре плохих картины предлагаются по бросовым ценам, потому что они уже отработаны и окупили себя в Африке, Индии, Латинской Америке. Российские фильмы не выдерживали конкуренцию на экранах, потому что они дороже, на них затрачены серьезные деньги. Сейчас ситуация изменилась: американских лент в том объеме как раньше нет, поэтому мы можем позволить себе поддерживать российское кино», - добавила член комитета по культуре.
Ранее член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елена Хажинская заявила НСН, что в официальном прокате российское кино уже зарабатывает больше, а западные мейджоры не спешат возвращаться в Россию и без квот.
