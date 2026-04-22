ММКФ не поможет: Что светит «Ангелам Ладоги» в кинобитве военных фильмов
Фильма Александра Котта «доживет» в прокате до 9 мая, при этом у него будут сразу три конкурента во главе с «Литвяком», сказала в эфире НСН Елена Хажинская.
Показ на ММКФ не поможет военному фильму «Ангелы Ладоги» повторить прошлогодний кассовый успех «Августа», заявила в интервью НСН член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елена Хажинская.
Картина режиссера Александра Котта «Ангелы Ладоги», повествующая о событиях времен блокадного Ленинграда, стала фильмом-открытия идущего сейчас Московского международного кинофестиваля. 23 апреля военная драма выйдет в широкий прокат в кинотеатрах. Хажинская объяснила, почему эта картина не возьмет планку в 1,5 млрд рублей, заработанных «Августом».
«Я думаю, что сборы фильма "Ангелы Ладоги" будут в три-четыре раза меньше, чем у "Августа". Даже 500 миллионов рублей для него будет очень круто. "Август" столько заработал, потому что у него была совершенно беспрецедентная рекламная кампания на Первом канале, который умеет хорошо "приводить" зрителей в кино. ММКФ "Ангелам" не поможет, происходящее там интересно лишь небольшой кучке киношников. На регионы это точно не работает, потому что ММКФ – не показатель для обывателя, обычного зрителя кинотеатров. При этом дополнительным плюсом могут стать фамилии исполнителей главных ролей. Зрители любят Тихона Жизневского, да и Роман Евдокимов достаточно популярный», - пояснила эксперт.
Хажинская также отметила, что у «Ангелов Ладоги» в майские праздники будут сразу три серьезных конкурента из числа военных фильмов.
«Если он будет показывать достойный результат, то совершенно спокойно "доживет" в прокате до 9 мая. Сейчас у нас под праздник выходит сразу несколько военных фильмов. Конкурентом "Ангелов Ладоги" однозначно будет "Литвяк". Это и фильм «Отец», который выходит 7 мая, а также картина "Семь верст до рассвета". Однако привлечь зрителей в таком большом количестве, как "Август", скорее всего, не удастся никому из этих фильмов», - заключила собеседница НСН.
Кинорежиссер Алексей Герман-младший ранее рассказал «Радиоточке НСН», что Александр Котт и команда «Ангелов Ладоги» горят над этим проектом и работали над ним круглосуточно, поэтому эту картину обязательно стоит посмотреть.
