Вместе с тем собеседник НСН допустил, что при заметном увеличении числа аниматоров таким специалистам будет непросто найти работу в индустрии.

«Безусловно, лучше делать это, чем не сделать, но каков будет результат, пока не знаю. Это уж очень узкая специальность. Я, как представитель профессии, конечно, заинтересован в том, чтобы ко мне приходили люди, и мы с ним работали. Но вообще вызывает вопросы, куда потом их девать. Если анимация будет одной из дисциплин в обучении – может быть, почему нет. Это работа находится в руках, это ремесло. В идеале необходим прямой контакт преподавателей и учеников. Анимации надо учить также, как учат искусству балета. Мастер на каких-то примерах и при личном общении должен давать задания ученикам, они должны их выполнять при нем, а он должен вносить правки. Еще один нюанс – в нашу жизнь входит искусственный интеллект. Неизвестно, как он скажется на профессии», - уточнил Высоцкий.

Ранее эксперт в области анимации, основатель фестиваля «Слет аниматоров» Николай Худяков сообщил, что российский рынок анимации в 2024 года достиг объема около 20-22 миллиардов рублей, а в 2025 году вырос на 10-15%. В перспективе до 2030 года прогнозируется прирост до 60-70%. При этом исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова усомнилась в столь оптимистичных данных. По ее словам, с ростом затрат на производство мультипликации и замедлением продажи контента рынок российской анимации в денежном выражении в последние годы сократился почти вдвое. При этом помимо финансирования индустрии не хватает и кадров, напоминает «Радиоточка НСН».

