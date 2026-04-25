СМИ: Более 130 дворов подтопило на Кубани

По данным «Базы», из-за ливней произошел резкий подъём уровня воды в реках Псекупс, Пшиш и Афипс. Наиболее сложная обстановка в поселке Южный, где накануне власти ввели режим ЧС. Там подтоплено как минимум 34 жилых дома.

Подтопление также наблюдается в Белореченске, станице Пшехской, посёлках Родники, Восточный и в Северском районе. Часть жителей эвакуировали в пункт временного размещения.

Местные жители жалуются на недостаточно эффективные действия районных властей по ликвидации последствий паводка и просят провести проверку. В настоящее время спасатели откачивают воду и укрепляют берега рек заградительными валами.

В конце марта в России затопило Северный Кавказ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».