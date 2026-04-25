Пьяный пассажир спровоцировал наезд на бабушку-дворника в Улан-Удэ
25 апреля 202617:51
В Улан-Удэ водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил 73-летнюю женщину-дворника. Об этом сообщает прокуратура Бурятии.
По предварительным данным, утром на улице Куйбышева водитель не справился с управлением из-за помех, создаваемых пьяным пассажиром, и наехал на 73-летнюю бабушку-дворника, которая в этот момент убирала дорогу.
Женщина получила два перелома и была госпитализирована. Впереди ей предстоит несколько операций.
Ранее один человек пострадал в ДТП с участием шести автомобилей в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
