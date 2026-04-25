Пьяный пассажир спровоцировал наезд на бабушку-дворника в Улан-Удэ

В Улан-Удэ водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил 73-летнюю женщину-дворника. Об этом сообщает прокуратура Бурятии.

По предварительным данным, утром на улице Куйбышева водитель не справился с управлением из-за помех, создаваемых пьяным пассажиром, и наехал на 73-летнюю бабушку-дворника, которая в этот момент убирала дорогу.

Женщина получила два перелома и была госпитализирована. Впереди ей предстоит несколько операций.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:ДТПБурятияРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры