Пьяный пассажир спровоцировал наезд на бабушку-дворника в Улан-Удэ

По предварительным данным, утром на улице Куйбышева водитель не справился с управлением из-за помех, создаваемых пьяным пассажиром, и наехал на 73-летнюю бабушку-дворника, которая в этот момент убирала дорогу.

Женщина получила два перелома и была госпитализирована. Впереди ей предстоит несколько операций.

Ранее один человек пострадал в ДТП с участием шести автомобилей в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».