Депутат ГД Драпеко заявила, что фильмы Сокурова «пока не нужны»

Сокуров неоднократно позволял себе чересчур либеральные высказывания, поэтому на фоне СВО его фильмы в России не нужны, сказала НСН Елена Драпеко.

Фильмы режиссера Александра Сокурова вряд ли получат в России прокатные удостоверения раньше окончания спецоперации из-за его «излишне либеральных взглядов» заявила НСН зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко.

На 82-м Венецианском международном кинофестивале ранее состоялась мировая премьера пятичасового фильма режиссера Александра Сокурова «Записная книжка режиссера». Вместе с тем режиссер заявил НСН, что не будет убеждать Минкультуры разрешить его прокат в России, поскольку устал преодолевать «негативное отношение к себе». Тем временем за рубежом картину приняли на ура — по словам Сокурова, многие бывшие соотечественники после просмотра ленты захотели вернуться в страну. Драпеко усомнилась, что картины Сокурова будут получать прокатные удостоверения раньше окончания СВО.

«Благодарен судьбе за Стругацких»: Сокуров о создании фильма «Дни затмения»
«Если честно, я не смотрела картину Сокурова “Записная книжка режиссера”. Пока идет спецоперация России на Украине, думаю, Сокуров нам не нужен. Напомню, что режиссер позволял себе слишком либеральные высказывания, и фильмы у него такой же направленности. Не представляю, что ему нужно сделать, чтобы его фильмы снова были официально разрешены», — сказала Драпеко.

Сокуров неоднократно жаловался на цензуру в России. В 2022 году он говорил НСН о «генерале в Минкультуры», который, по его мнению, и решает, что показывать россиянам, а что - нет. Тогда к показу был запрещён фильм режиссёра «Русский ковчег». В прошлом году в России запретили показ вышедшего в 2005 году фильма Сокурова «Солнце», а затем и его нового фильма «Сказка». Последний, однако, получил признание кинокритиков.

Ранее Драпеко заявила, что из-за принятого Госдумой законопроекта о запрете фильмов, не соответствующих духовно-нравственным ценностям, под ограничения могут попасть работы режиссера Алексея Балабанова.

ФОТО: ТАСС / Михаил Синицын
