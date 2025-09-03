«Если честно, я не смотрела картину Сокурова “Записная книжка режиссера”. Пока идет спецоперация России на Украине, думаю, Сокуров нам не нужен. Напомню, что режиссер позволял себе слишком либеральные высказывания, и фильмы у него такой же направленности. Не представляю, что ему нужно сделать, чтобы его фильмы снова были официально разрешены», — сказала Драпеко.

Сокуров неоднократно жаловался на цензуру в России. В 2022 году он говорил НСН о «генерале в Минкультуры», который, по его мнению, и решает, что показывать россиянам, а что - нет. Тогда к показу был запрещён фильм режиссёра «Русский ковчег». В прошлом году в России запретили показ вышедшего в 2005 году фильма Сокурова «Солнце», а затем и его нового фильма «Сказка». Последний, однако, получил признание кинокритиков.

Ранее Драпеко заявила, что из-за принятого Госдумой законопроекта о запрете фильмов, не соответствующих духовно-нравственным ценностям, под ограничения могут попасть работы режиссера Алексея Балабанова.

