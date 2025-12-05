Помощник Путина назвал вероятного автора мирного плана по Украине

Авторство формулировок мирного плана по окончанию конфликта на Украине может принадлежать зятю американского лидера Донлаьда Трампа Джареду Кушнеру. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил помощник российского лидера Владимира Путина Юрий Ушаков. Интервью опубликовано в Telegram-канале Зарубина.

Без компромиссов: Чем завершилась пятичасовая встреча Путина и Уиткоффа

«Во многом, если будет верстаться и дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию, то ручкой водить во многом будет именно господин Кушнер», — заявил Ушаков.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что формулировка о том, что Путин отверг план США по урегулированию на Украине, «не будет правильной». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
