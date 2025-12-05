Американист заявил, что Европа уже израсходовала замороженные российские активы
Существует очень большая вероятность того, что хранившиеся в Европе замороженные российские активы уже давно потрачены, поэтому Россия рискует не получить их обратно. Об этом заявил политолог, американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию «Газета.Ru».
«Для Европы это уже пассивы. Скорее всего, европейцы эти деньги уже давно потратили на свои нужды, а потому, чтобы вернуть эти деньги, нужно либо где-то перекредитоваться, либо вынуть из текущего собственного бюджета», — пояснил Дробницкий, добавив, что Европа не рассматривает эти варианты.
По мнению политолога, именно поэтому Бельгия не намерена предоставлять Украине репарационный кредит — денег попросту нет, к тому же нет гарантий, что Киев вернет деньги.
Дробницкий добавил, что обеспечение кредита российскими активами противоречит правилам Европейского центрального банка о невозможности выдавать кредиты блоковым или государственным структурам. «Они могут предоставлять кредиты только банкам, а ни один крупный европейский банк, судя по всему, не взял на себя обязательство обеспечить эту сделку», — подчеркнул он.
Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал три условия использования замороженных российских активов в интересах Киева, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Ла-Ла Ленд» с ноу-хау: Какой мюзикл станет хитом российского проката
- Астроном объяснил «сердцебиение» объекта 3I/ATLAS
- «Кризиса не будет»: Российские банки наживаются на высоких ставках
- Отстранение российский баскетболистов продлили до февраля 2026 года
- Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке Minecraft в РФ
- Суд изъял у экс-заминистра обороны Иванова имущество на 1,2 млрд рублей
- В Белгородской области беспилотник ВСУ ранил главу поселка Березовка
- Макрон: Евросоюз не может заставить Россию сесть за стол переговоров
- Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год
- «Культура без революции»: Почему в Перми «отменили» режиссера Бориса Мильграма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru