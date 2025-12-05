Американист заявил, что Европа уже израсходовала замороженные российские активы

Существует очень большая вероятность того, что хранившиеся в Европе замороженные российские активы уже давно потрачены, поэтому Россия рискует не получить их обратно. Об этом заявил политолог, американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию «Газета.Ru».

«Для Европы это уже пассивы. Скорее всего, европейцы эти деньги уже давно потратили на свои нужды, а потому, чтобы вернуть эти деньги, нужно либо где-то перекредитоваться, либо вынуть из текущего собственного бюджета», — пояснил Дробницкий, добавив, что Европа не рассматривает эти варианты.

По мнению политолога, именно поэтому Бельгия не намерена предоставлять Украине репарационный кредит — денег попросту нет, к тому же нет гарантий, что Киев вернет деньги.

Дробницкий добавил, что обеспечение кредита российскими активами противоречит правилам Европейского центрального банка о невозможности выдавать кредиты блоковым или государственным структурам. «Они могут предоставлять кредиты только банкам, а ни один крупный европейский банк, судя по всему, не взял на себя обязательство обеспечить эту сделку», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал три условия использования замороженных российских активов в интересах Киева, сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости
