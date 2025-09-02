«Захотели вернуться»: Сокуров об эффекте премьеры его фильма в Венеции

Многие зрители признались, что «Записная книжка режиссера» позволила им намного лучше понять Россию, сказал в эфире НСН Александр Сокуров, отметив, что не будет просить Минкультуры о показе картины в РФ.

Кинорежиссер Александр Сокуров в интервью НСН заявил, что очень доволен приемом фильма «Записная книжка режиссера» на Венецианском фестивале.

На 82-м Венецианском международном кинофестивале ранее состоялась мировая премьера пятичасового фильма Сокурова «Записная книжка режиссера». По словам режиссера, после просмотра картины многие россияне, обосновавшиеся на Западе, захотели вернуться в свою страну.

«Старые новости»: Джуд Лоу в роли Путина не помог «Кремлевскому волшебнику»
«Я очень доволен показом фильма. Для такого сложного фильма - там много информации, много музыки, он очень информационно насыщенный – это был идеальный прием. Это касается и зрителей из других стран, и русских, которые живут там. Многие русские, которые посмотрели фильм, захотели вернуться в страну, они подходили и говорили мне об этом. В зале на премьере было 1200 человек, там были разные люди разных политических убеждений и исторических позиций, но подавляющее большинство говорило мне, что для них это очень важно и серьезно, что по современной жизни, по жизни ХХ века они еще такого не видели. Очень многие мне говорили, что они стали понимать Россию намного лучше. Для них это было серьезным размышлением, касающимся и морального облика русских, и русской политики, и русской истории, и социализма в России. На очень многие вопросы люди получили ответы этим фильмом», - подчеркнул Сокуров.

Вместе с тем он отметил, что не будет просить Минкультуры дать разрешение на показ этого фильма в России.

«Честно скажу, бороться и убеждать, что я хороший, у меня уже просто нет сил. Я думаю, что скорее само министерство культуры должно заинтересоваться и задуматься о том, что надо показать фильм в стране. Если не будет интереса, значит не будет, я же не могу преодолеть это негативное отношение к себе. Я думаю, что мы не будем предпринимать эти попытки, потому что заранее понимаем, что они даже не будут смотреть и дадут негативное решение. Фильм большой, сложный и очень важный для нашего времени. Конечно, это художественное произведение, не публицистика и не агитационный материал, поэтому разными людьми он может восприниматься по-разному», - заключил собеседник НСН.
«Я просто русский режиссер»: Сокуров о премьере в Венеции и будущем в России

82-й Венецианский международный кинофестиваль проходит на острове Лидо с 27 августа по 6 сентября 2025 года. В числе его премьер оказался и фильм французского режиссера Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник», в котором Джуд Лоу сыграл президента России Владимира Путина, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Скриншот видео из официального Telegram-канала Александра Сокурова
ТЕГИ:ПремьераВенецианский КинофестивальАлександр Сокуров

Горячие новости

Все новости

партнеры