Ушаков назвал дружескими переговоры Путина и Уиткоффа
5 декабря 202521:37
Тон переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина можно назвать дружеским. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщило РИА Новости.
По словам Ушакова, Путин и Уиткофф с полуслова понимают друг друга.
Ранее Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон договорились вести переговоры по украинскому урегулированию в закрытом формате и не раскрывать подробностей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
