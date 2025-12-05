Ушаков назвал дружескими переговоры Путина и Уиткоффа

ЕС и G7 обсуждают полный запрет на морские перевозки для РФ Трамп ожидает украинское урегулирование в скором времени Замглавы «Яблока» Шлосберга отправили в СИЗО за два дня до окончания домашнего ареста Роскомнадзор опроверг блокировку Minecraft Спин-офф сериала «Острые козырьки» выйдет в марте 2026 года