Ушаков назвал дружескими переговоры Путина и Уиткоффа

Тон переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина можно назвать дружеским. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщило РИА Новости.

По словам Ушакова, Путин и Уиткофф с полуслова понимают друг друга.

Песков: Телефонный разговор Путина с Трампом возможен в любой момент

Ранее Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон договорились вести переговоры по украинскому урегулированию в закрытом формате и не раскрывать подробностей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

