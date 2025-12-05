Дизайнер рассказала, как украсить к Новому году маленькие квартиры

Украшения лучше выбирать компактные и легкие, позволяющие создать неповторимый сценарий, а также придерживаться минимального акцентного декора. Размещать украшения следует в нескольких основных зонах квартиры, таких, как гостиная и прихожая. «Не забывайте, что основная роль в эту ночь у новогодней ели, поэтому от нее точно не стоит оказываться, а вот дополнительный декор уже становится опциональным», — подчеркнула Кузнецова.

Кроме того, дизайнер посоветовала использовать акцентный праздничный текстиль — скатерти, салфетки, пледы и подушки в оттенке наступающего года или природных оттенков.

