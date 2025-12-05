Режиссер, сценарист, продюсер Николай Рыбников, известный по сериалу «Трудные подростки», в пресс-центре НСН допустил, что в скором времени тренд на сказки в прокате сменится музыкальными комедиями. По его словам, в кинотеатрах могут появиться новые фильмы-праздники, подобные «Стилягам». С 11 декабря картина Валерия Тодоровского в России выходит в повторный прокат. Шпагин заметил, что тренд на сказки действительно почти исчерпал себя.

«Возникает сопротивление материала. Тренд под названием "Чебурашка" приелся. Он еще будет держаться, как до сих пор вяло, но держатся, к примеру, «Елки», однако действительно нужно что-то новое. Мюзиклы снимали у нас и после "Стиляг". Однако успеха в прокате они не имеют. Жанр не очень любим российскими зрителями, которые любят четкость. В мюзикле же возникает странность, условность. Идет четкая история, люди на нее настраиваются, и вдруг персонажи почему-то начинают танцевать и петь. Это раздражает подсознательно. Если мюзикл станет стильным, "Ла-Ла Ленд" с внутреннем ноу-хау – тогда да. Сумеют ли это сделать наши продюсеры – сомневаюсь», - заявил он.