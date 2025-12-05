«Ла-Ла Ленд» с ноу-хау: Какой мюзикл станет хитом российского проката
В истории советского кино встречалось немало ярких фильмов-мюзиклов, однако сегодня жанр должен трансформироваться, чтобы завлечь зрителя, заявил НСН Александр Шпагин.
Российский зритель, в отличие от американского, не слишком любит фильмы-мюзиклы. Однако у жанра есть шансы на успех в прокате, если картины будут работать, как аттракцион, сочетая оригинальную музыку и форму, сказал в беседе с НСН кинокритик Александр Шпагин.
Режиссер, сценарист, продюсер Николай Рыбников, известный по сериалу «Трудные подростки», в пресс-центре НСН допустил, что в скором времени тренд на сказки в прокате сменится музыкальными комедиями. По его словам, в кинотеатрах могут появиться новые фильмы-праздники, подобные «Стилягам». С 11 декабря картина Валерия Тодоровского в России выходит в повторный прокат. Шпагин заметил, что тренд на сказки действительно почти исчерпал себя.
«Возникает сопротивление материала. Тренд под названием "Чебурашка" приелся. Он еще будет держаться, как до сих пор вяло, но держатся, к примеру, «Елки», однако действительно нужно что-то новое. Мюзиклы снимали у нас и после "Стиляг". Однако успеха в прокате они не имеют. Жанр не очень любим российскими зрителями, которые любят четкость. В мюзикле же возникает странность, условность. Идет четкая история, люди на нее настраиваются, и вдруг персонажи почему-то начинают танцевать и петь. Это раздражает подсознательно. Если мюзикл станет стильным, "Ла-Ла Ленд" с внутреннем ноу-хау – тогда да. Сумеют ли это сделать наши продюсеры – сомневаюсь», - заявил он.
При этом собеседник НСН напомнил, что в прошлом в отечественном кино уже было много ярких музыкальных фильмов.
«У нас уже был такой тренд. Это не только "Обыкновенное чудо" и "Формула любви" Марка Захарова. Также были такие фильмы, как «Соломенная шляпка». Это был праздник непослушания, "оттяг" от советской власти. Праздник, где актеры играли с адским наслаждением. В такие фильмы брали звезд, получалось здорово. Это был отдельный советский мюзикл, в котором много говорили, потом пели. Американский мюзикл почти на 90% без разговоров, только песни и все. "Стиляги" и "Пророк" отчасти сделаны по стандартам советского тренда. Это нам ближе. Советский мюзикл – наш огромный тренд. Однако возрождать его советском уровне, конечно, нельзя. Метафизика времени изменилась. «Пророк» - оригинален. Повторить его сложно, и не очень нужно. Пока этот фильм не обрел культовой славы. Значит, нужно придумывать новые оригинальные формы. Нужны фильмы, которые будут работать, как аттракцион. Нужен музыкальный лунопарк», - объяснил Шпагин.
По словам кинокритика, фильм «Стиляги» в свое время не стал хитом проката, но заслужил культовый статус в последующие годы.
«Стиляги», безусловно», хороший фильм. Однако он окреп, набрал мускулы и внутреннюю культовую славу в интернете. Его до сих пор смотрят, обсуждают. Это лишь подтверждает, что успех фильма в прокате не означает его подлинного полноценного успеха. У меня ощущение, что в момент выхода в профессиональной среде фильм «Стиляги» имел больший успех, чем в зрительской», - отметил он.
В конце ноября 2025 года в международный прокат вышла вторая часть экранизации известного бродвейского мюзикла «Злая» с Арианой Гранде и Синтией Эриво. В первые выходные показа сборы в США достигли 112,5 миллиона долларов, передает «Радиоточка НСН». По данным The Wall Street Journal, это лучший старт 2025 года, не считая картины «Майнкрафт в кино».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Ла-Ла Ленд» с ноу-хау: Какой мюзикл станет хитом российского проката
- Астроном объяснил «сердцебиение» объекта 3I/ATLAS
- «Кризиса не будет»: Российские банки наживаются на высоких ставках
- Отстранение российский баскетболистов продлили до февраля 2026 года
- Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке Minecraft в РФ
- Суд изъял у экс-заминистра обороны Иванова имущество на 1,2 млрд рублей
- В Белгородской области беспилотник ВСУ ранил главу поселка Березовка
- Макрон: Евросоюз не может заставить Россию сесть за стол переговоров
- Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год
- «Культура без революции»: Почему в Перми «отменили» режиссера Бориса Мильграма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru