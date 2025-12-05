В ближайшие десять дней в Москве не будет снегопадов и сугробов, при этом декабрь 2025 года может стать одним из самых теплых в XXI веке, заявил в интервью НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ранее сообщалось, что декабрь может стать аномально холодным в ряде регионов России. Шувалов пояснил, что в столице в ближайшие десять дней ничего подобного не будет.