«Сугробы не лягут»: Синоптик Шувалов развеял страшилки о ледяных аномалиях в Москве
Москвичи увидят снег не раньше вторника, однако волны тепла не дадут ему превратиться в сугробы, как минимум, до середины декабря, сказал в эфире НСН Александр Шувалов.
В ближайшие десять дней в Москве не будет снегопадов и сугробов, при этом декабрь 2025 года может стать одним из самых теплых в XXI веке, заявил в интервью НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Ранее сообщалось, что декабрь может стать аномально холодным в ряде регионов России. Шувалов пояснил, что в столице в ближайшие десять дней ничего подобного не будет.
«На выходных снега можно не ждать. Снег придет во вторник, но ляжет буквально на день-полтора. После этого пойдет новая волна тепла, которая дойдет до средней полосы европейской части нашей страны. На горизонте уверенного прогнозирования погоды, а это не больше семи-десяти дней, в московском регионе существенного понижения температуры и перехода к полноценной зиме не ожидается. Температура 11-12 декабря может повыситься до 5-6 градусов тепла, так что снег не ляжет. 13-14 декабря будет очередная попытка уложить сугробы на землю, но затем опять ожидается всплеск тепла», - отметил синоптик.
По его словам, наступивший декабрь может попасть в четверку самых теплых за 25 лет.
«В ХХ веке в Москве не было ни одного декабря с положительной среднемесячной температурой, а вот в XXI веке, хотя прошла только его четверть, таких случаев было уже три. Скорее всего, этот декабрь будет четвертым», - заключил собеседник НСН.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что московским автомобилистам следует поменять резину в первые декабрьские выходные.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Утильсбор и любовь: Почему россияне бросились скупать Mercedes в ноябре
- Трампа избрали первым лауреатом премии мира ФИФА
- Ушаков назвал дружескими переговоры Путина и Уиткоффа
- Помощник Путина назвал вероятного автора мирного плана по Украине
- Брать пример с Летова: Как родилась биография Юрия Хоя и «Сектора Газа»
- Дизайнер рассказала, как украсить к Новому году маленькие квартиры
- «Сугробы не лягут»: Синоптик Шувалов развеял страшилки о ледяных аномалиях в Москве
- «Неласковый» убийца: Как уберечь своего питомца от непрофессионального ветеринара
- Россиянам посоветовали заложить на непредвиденные траты к Новому году 10% бюджета
- Американист заявил, что Европа уже израсходовала замороженные российские активы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru