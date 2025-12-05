Россиянам посоветовали заложить на непредвиденные траты к Новому году 10% бюджета
На непредвиденные расходы рекомендуется закладывать в новогодний бюджет 5-10%, что позволит не уходить «в минус». Об этом эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко заявила в интервью изданию «Газета.ru».
Если средства ограничены, до праздников следует дождаться скидок, воспользоваться программами лояльности и сравнить цены, добавила она. Также лучше не отступать от списка покупок, который был приготовлен заблаговременно, а перед тем, как купить что-то, что нужно прямо сейчас, лучше выждать сутки. «Иногда достаточно выйти из магазина, чтобы желание купить товар исчезло», — подчеркнула Дайнеко.
При покупке товаров для дома и подарков необходимо сравнить предложения разных продавцов и помнить о том, что предложение со скидкой — не всегда выгодное: цены могут искусственно завышать в преддверии распродаж. Также перед оплатой лучше еще раз проверить корзину.
Ранее психолог Алексей Муразанов прокомментировал снижение интереса россиян к распродажам, сообщает RT.
