В Госдуме допустили, что в РФ могут запретить фильмы Балабанова

Из-за принятого Госдумой законопроекта о запрете фильмов, не соответствующих духовно-нравственным ценностям, под ограничения могут попасть работы режиссера Алексея Балабанова. Об этом изданию «Абзац» заявила депутат Елена Драпеко.

BadComedian осудил стремление перепроверять кино на традиционные ценности

По её словам, в 90-е годы наснимали много разных фильмов, которые следует осторожно показывать детям и молодежи.

«Имеет смысл отсмотреть кино 80-х и 90-х на предмет соответствия традиционным ценностям», - сказала парламентарий.

Ранее председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова заявила, что в РФ увеличат число экспертов, занимающихся проверкой фильмов в рамках закона о дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей в кино, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БалабановКиноФильмЗапретГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры