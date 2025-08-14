В Госдуме допустили, что в РФ могут запретить фильмы Балабанова

По её словам, в 90-е годы наснимали много разных фильмов, которые следует осторожно показывать детям и молодежи.

«Имеет смысл отсмотреть кино 80-х и 90-х на предмет соответствия традиционным ценностям», - сказала парламентарий.

Ранее председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова заявила, что в РФ увеличат число экспертов, занимающихся проверкой фильмов в рамках закона о дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей в кино, сообщает RT.

