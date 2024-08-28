«Желание разрушать»: Сокуров о запрете «Солнца» и новой работе

«Мы готовим большую, многочасовую картину. Я пока не знаю, что дальше делать с этим фильмом. Мы работаем с моим коллегой и учеником. Это будет историко-художественный фильм о событиях последних 40-50 лет в нашей стране. Несколько фрагментов мы показали Михаилу Борисовичу Пиотровскому. Я всегда ему показываю все, что я делаю. Эта картина вызвала у него большой интерес. Мы получили большую поддержку с его стороны», - поделился Сокуров.

По его словам, Минкульт запретил его киноленту «Солнце».

«Учитывая, что все мои фильмы в последнее время запрещают, я понимаю, что никакой перспективы у меня на родине нет. Закрыли не только «Сказку», но и фильм «Солнце», который ранее был разрешен. Несколько недель назад Минкульт запретил показ этого фильма. На вопрос «Почему так?» отвечают: «Без объяснения причин». Я всю жизнь работал на родине, за фильм «Солнце» я получал государственную премию. В политике культуры у нас в стране сейчас происходит какой-то мятеж. Я не понимаю этой агрессии, этого желания разрушать», - сказал собеседник НСН.

Фильм «Солнце» вышел в прокат в 2005 году. События картины охватывают время незадолго до капитуляции Японии во Второй мировой войне и после нее, отмечает «Радиоточка НСН».

