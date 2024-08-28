«Желание разрушать»: Сокуров о запрете «Солнца» и новой работе

Несколько недель назад Минкульт России запретил фильм «Солнце» без объяснения причин, рассказал НСН Александр Сокуров.

Режиссер Александр Сокуров рассказал НСН, что вместе со своим учеником готовит новый многочасовой историко-художественный фильм. Режиссер также посетовал на действия Министерства культуры России, которое запретило его фильм «Солнце» об императоре Японии Хирохито.

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«Мы готовим большую, многочасовую картину. Я пока не знаю, что дальше делать с этим фильмом. Мы работаем с моим коллегой и учеником. Это будет историко-художественный фильм о событиях последних 40-50 лет в нашей стране. Несколько фрагментов мы показали Михаилу Борисовичу Пиотровскому. Я всегда ему показываю все, что я делаю. Эта картина вызвала у него большой интерес. Мы получили большую поддержку с его стороны», - поделился Сокуров.

По его словам, Минкульт запретил его киноленту «Солнце».

«Учитывая, что все мои фильмы в последнее время запрещают, я понимаю, что никакой перспективы у меня на родине нет. Закрыли не только «Сказку», но и фильм «Солнце», который ранее был разрешен. Несколько недель назад Минкульт запретил показ этого фильма. На вопрос «Почему так?» отвечают: «Без объяснения причин». Я всю жизнь работал на родине, за фильм «Солнце» я получал государственную премию. В политике культуры у нас в стране сейчас происходит какой-то мятеж. Я не понимаю этой агрессии, этого желания разрушать», - сказал собеседник НСН.

Фильм «Солнце» вышел в прокат в 2005 году. События картины охватывают время незадолго до капитуляции Японии во Второй мировой войне и после нее, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Петр Ковалев
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