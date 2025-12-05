В свою очередь председатель Ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина подтвердила НСН, что очень часто получает обращения о халатном отношении ветеринарных врачей независимо от статуса ветклиники.

«Негативных историй достаточно много и у известных дорогостоящих клиник, и у малоизвестных. Здесь все зависит от руководства клиники, насколько высокие требования к ветеринарным специалистам, а также от желания самих ветеринаров оказывать помощь животным. Если владелец экстренно обращается в клинику, то, как правило, он едет в первую попавшуюся. Нужно заранее знать о заболеваниях своего животного, чтобы сразу на приеме все обозначить врачу. Ну и подбирать специалиста, к которому владелец будет постоянно обращаться», - порекомендовала она.

Также Федюнина рассказала, куда жаловаться, если хозяева столкнулись с недобросовестным отношением ветврачей или не получили надлежащее лечение.

«В рамках закона о защите прав потребителей, лицо, права которого нарушены, вправе обратиться в суд для защиты своих интересов и доказать в суде, что услуги были оказаны ненадлежащим образом. И уже в рамках закона взыскать ущерб, штраф, неустойку и моральный вред, а также судебные расходы. И вообще надо хранить все чеки. Это касается не только обслуживания в ветеринарных клиниках. У меня достаточно много исков к ветеринарным клиникам. Ветклиника – это бизнес. И последние лет восемь отношение к животным чисто как к бизнесу, а не как к членам семьи»,- подытожила она.

Ранее кинолог и ветеринарный врач Владимир Уражевский рассказал НСН, как хозяевам защитить своих собак от догхантеров. По его словам, хозяева должны научить питомцев ничего не подбирать на улице с той же ответственностью, что и при воспитании ребенка.

