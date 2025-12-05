«Неласковый» убийца: Как уберечь своего питомца от непрофессионального ветеринара
Михаил Шеляков заявил НСН, что хорошего и порядочного ветеринара лучше всего искать по рекомендациям друзей, а Анастасия Федюнина призвала хранить все чеки от ветеринарных услуг и в случае спорных инцидентов взыскивать компенсацию через суд.
В вопросе ветеринарной помощи лучше всего подбирать себе непосредственно врача, а не ветклинику, и делать это через сарафанное радио, так как отзывам сегодня доверять нельзя. Об этом НСН рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
Ранее в СМИ разлетелась история о восьмилетнем шпице, который скончался в клинике «Гуд Вет» на Фрязевской улице еще в начале 2025 года. Резонанс вызвало видео из клиники с камер видеонаблюдения, на котором ветеринары не оказывают собаке никакой помощи, шутят над ситуацией и несчастной хозяйкой. Так, зампред Госдумы по экологии Владимир Бурматов уже пообещал врачам уголовку, адвокат хозяйки отметил, что врачи пытаются себя обелить и даже не принесли извинений, а в Национальной ветеринарной палате признали, что врачи выбрали крайне неэтичный и непрофессиональный стиль общения, но они не виновны в смерти собаки.
Шеляков рассказал, как правильно выбрать ветеринарного врача, чтобы животному действительно оказали квалифицированную помощь.
«У нас в лечебном деле два слагаемых успеха: Это желание доктора помочь вам и доверие к доктору со стороны владельца. Понятно, что отзывы бывают не особо точные. Мы знаем много случаев, когда даже черные ветеринары представлены с оценкой 5 на всех ресурсах. Поэтому если и искать по рекламе, то пользоваться сарафанным радио. Врач, прежде всего, должен быть сытый. Самый опасный врач – это бедный врач. Ну и, конечно, слишком маленькая цена как и слишком большая, должна насторожить. Сейчас люди жалуются, что во многих клиниках стационар - 90-100 тысяч рублей в сутки. Конечно, это столько не должно стоить», - отметил он.
Также Шуляков посоветовал всегда осведомляться о ценах на услуги за все сопутствующие услуги, а не за одну процедуру.
«Опять же добрый совет, касающийся оперативных мероприятий - нужно спрашивать не стоимость услуги, а какую сумму в общем вы оставите в клинике. Потому что бывает такое, что стерилизация кошки, например, указывается ниже рынка, допустим, три тысячи рублей, а потом к этой сумме добавляется наркоз, эхо сердца, анализы. Тогда уже внезапно оказывается 30 тысяч», - указал он.
В свою очередь председатель Ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина подтвердила НСН, что очень часто получает обращения о халатном отношении ветеринарных врачей независимо от статуса ветклиники.
«Негативных историй достаточно много и у известных дорогостоящих клиник, и у малоизвестных. Здесь все зависит от руководства клиники, насколько высокие требования к ветеринарным специалистам, а также от желания самих ветеринаров оказывать помощь животным. Если владелец экстренно обращается в клинику, то, как правило, он едет в первую попавшуюся. Нужно заранее знать о заболеваниях своего животного, чтобы сразу на приеме все обозначить врачу. Ну и подбирать специалиста, к которому владелец будет постоянно обращаться», - порекомендовала она.
Также Федюнина рассказала, куда жаловаться, если хозяева столкнулись с недобросовестным отношением ветврачей или не получили надлежащее лечение.
«В рамках закона о защите прав потребителей, лицо, права которого нарушены, вправе обратиться в суд для защиты своих интересов и доказать в суде, что услуги были оказаны ненадлежащим образом. И уже в рамках закона взыскать ущерб, штраф, неустойку и моральный вред, а также судебные расходы. И вообще надо хранить все чеки. Это касается не только обслуживания в ветеринарных клиниках. У меня достаточно много исков к ветеринарным клиникам. Ветклиника – это бизнес. И последние лет восемь отношение к животным чисто как к бизнесу, а не как к членам семьи»,- подытожила она.
Ранее кинолог и ветеринарный врач Владимир Уражевский рассказал НСН, как хозяевам защитить своих собак от догхантеров. По его словам, хозяева должны научить питомцев ничего не подбирать на улице с той же ответственностью, что и при воспитании ребенка.
