«Выше остальных!»: Кинокритик назвал «Сказку» Сокурова лучшим фильмом года

Кинокритик, бывший президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Виктор Матизен в беседе с НСН представил два лучших фильма 2023 года, а также выделил худшую картину.

«Лучшие два фильма уходящего года – это «Пациент № 1» Резо Гигинеишвили и «Сказка» Александра Сокурова. Третий я затрудняюсь даже назвать, потому что эти картины намного выше остальных. Худшая картина, на мой взгляд, это «Свидетель», редкая дрянь. Были слабые картины, которые я не стал бы называть в качестве худших, может, следующие работы этих режиссеров будут лучше. В следующем году я ничего особенного не ожидаю. Возможно, какие-то мультики выстрелят. Хорошие фильмы не всегда допускают к просмотру, такая вот цензура», - рассказал он.