«Выше остальных!»: Кинокритик назвал «Сказку» Сокурова лучшим фильмом года
В список лучших фильмов 2023 года Матизен в эфире НСН включил также картину «Пациент № 1» Резо Гигинеишвили.
Кинокритик, бывший президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Виктор Матизен в беседе с НСН представил два лучших фильма 2023 года, а также выделил худшую картину.
«Лучшие два фильма уходящего года – это «Пациент № 1» Резо Гигинеишвили и «Сказка» Александра Сокурова. Третий я затрудняюсь даже назвать, потому что эти картины намного выше остальных. Худшая картина, на мой взгляд, это «Свидетель», редкая дрянь. Были слабые картины, которые я не стал бы называть в качестве худших, может, следующие работы этих режиссеров будут лучше. В следующем году я ничего особенного не ожидаю. Возможно, какие-то мультики выстрелят. Хорошие фильмы не всегда допускают к просмотру, такая вот цензура», - рассказал он.
Минкульт РФ запретил показ фильма Сокурова «Сказка» 15 октября в Москве на международном фестивале КАРО.Арт. Сокуров тогда назвал это «очередным этапом цензуры» и заявил, что власти России поставили крест на его кинематографической жизни, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Актриса Лидия Федосеева-Шукшина лишилась квартиры в Финляндии
- Группа «Кино» выпустит перезаписанный альбом «Это не любовь» в феврале 2024 года
- Дом по реновации построят на Полярной улице в Москве
- Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой и НАТО
- Врач дала советы по предотвращению «синдрома праздничного сердца» на Новый год
- В российских кинотеатрах 18 января выходит фильм Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке»
- СМИ: Глыба льда упала на коляску с ребёнком в Санкт-Петербурге
- В Москве двоих рабочих насмерть придавило бетонными блоками на стройке
- В России планируют выпускать конфеты и чипсы под брендом «Слово пацана»
- «21 декабря»: Режиссер «Слова Пацана» заявил, что последняя серия выйдет в срок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru