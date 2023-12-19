«Выше остальных!»: Кинокритик назвал «Сказку» Сокурова лучшим фильмом года

В список лучших фильмов 2023 года Матизен в эфире НСН включил также картину «Пациент № 1» Резо Гигинеишвили. 

Кинокритик, бывший президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Виктор Матизен в беседе с НСН представил два лучших фильма 2023 года, а также выделил худшую картину.

«Лучшие два фильма уходящего года – это «Пациент № 1» Резо Гигинеишвили и «Сказка» Александра Сокурова. Третий я затрудняюсь даже назвать, потому что эти картины намного выше остальных. Худшая картина, на мой взгляд, это «Свидетель», редкая дрянь. Были слабые картины, которые я не стал бы называть в качестве худших, может, следующие работы этих режиссеров будут лучше. В следующем году я ничего особенного не ожидаю. Возможно, какие-то мультики выстрелят. Хорошие фильмы не всегда допускают к просмотру, такая вот цензура», - рассказал он.

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Минкульт РФ запретил показ фильма Сокурова «Сказка» 15 октября в Москве на международном фестивале КАРО.Арт. Сокуров тогда назвал это «очередным этапом цензуры» и заявил, что власти России поставили крест на его кинематографической жизни, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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