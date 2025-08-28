К столетию со дня рождения Аркадия Стругацкого онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» выпустил рейтинг экранизаций братьев-фантастов. На последнем месте киргизский фильм «Пикник на обочине», на первом — советские «Чародеи». В топ-10 — «Дни затмения» Сокурова, «Сталкер» Тарковского, «Обитаемый остров» Бондарчука и «Трудно быть Богом» Алексея Германа-старшего. Александр Сокуров рассказал, что сюжет Стругацких привлек его драмой и человечностью.

«Стругацкие - мудрые люди, не смотрели под ноги, а только вперед. Это было новое поколение советских писателей мирового уровня. Все большие писатели смотрят далеко вперед. Произведения Толстого или Тургенева написаны давно, но сегодня они также интересно смотрятся на экране. В повести «За миллиард лет до конца света» коллизия сюжета, драма и трагичные обстоятельства жизни вокруг человека мне показались совсем не фантастическими, а очень реальными. То, что испытывал молодой ученый в этом сюжете казалось очень человеческой ситуацией, потому я сразу заинтересовался сюжетом. Во многом мы со сценаристом Юрием Арабовым изменили сюжет, добавили новых героев», - сказал он.