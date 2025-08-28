«Благодарен судьбе за Стругацких»: Сокуров о создании фильма «Дни затмения»
Александр Сокуров, создавший фильм по повести братьев Стругацких, заявил НСН, что сейчас реставрирует эту картину, чтобы зрители смогли посмотреть ее в хорошем качестве.
Режиссер Александр Сокуров рассказал НСН, почему из множества произведений братьев Стругацких решил в 1988 году экранизировать именно повесть «За миллиард лет до конца света», ставшую фильмом «Дни затмения».
К столетию со дня рождения Аркадия Стругацкого онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» выпустил рейтинг экранизаций братьев-фантастов. На последнем месте киргизский фильм «Пикник на обочине», на первом — советские «Чародеи». В топ-10 — «Дни затмения» Сокурова, «Сталкер» Тарковского, «Обитаемый остров» Бондарчука и «Трудно быть Богом» Алексея Германа-старшего. Александр Сокуров рассказал, что сюжет Стругацких привлек его драмой и человечностью.
«Стругацкие - мудрые люди, не смотрели под ноги, а только вперед. Это было новое поколение советских писателей мирового уровня. Все большие писатели смотрят далеко вперед. Произведения Толстого или Тургенева написаны давно, но сегодня они также интересно смотрятся на экране. В повести «За миллиард лет до конца света» коллизия сюжета, драма и трагичные обстоятельства жизни вокруг человека мне показались совсем не фантастическими, а очень реальными. То, что испытывал молодой ученый в этом сюжете казалось очень человеческой ситуацией, потому я сразу заинтересовался сюжетом. Во многом мы со сценаристом Юрием Арабовым изменили сюжет, добавили новых героев», - сказал он.
Как подчеркнул собеседник НСН, съемки фильма дались ему непросто, однако возможность прикоснуться к произведению Стругацких – большая удача.
«Съемки проходили сложно, в городе Красноводск Западной Туркмении. Я тогда служил на «Ленфильме», студия отнеслась с пониманием, были созданы все возможные условия, чтобы экспедиция, в которую отправилась съемочная группа, завершилась удачно и успешно. Я благодарен судьбе за то, что удалось поработать с этими выдающимися людьми, со Стругацкими, этим сюжетом и сделать эту картину. Сейчас мы проводим реставрационные работы этого фильма, надеемся, когда-нибудь зритель сможет его увидеть в новом художественно-техническом качестве», - рассказал он.
Как показало исследование Ростелеком», «Литрес» и LiveLib, самыми ожидаемыми киноадаптациями литературных произведений для россиян стали экранизации произведений Стругацких - сериал «Трудно быть богом» и фильм «Отель "У погибшего альпиниста"», передает «Радиоточка НСН».
