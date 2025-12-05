Брать пример с Летова: Как родилась биография Юрия Хоя и «Сектора Газа»

В день рождения «Сектора Газа» Денис Ступников рассказал НСН о своей работе над биографией группы и ее вокалиста Юрия Хоя.

Родственники и фанаты лидера группы «Сектор Газа» Юрия Хоя (Клинских) помогли написать полноценный труд о нем и коллективе. Пример в работе автор взял с рок-музыканта Егора (Игоря) Летова, рассказал музыкальный критик Денис Ступников в беседе с НСН.

5 декабря 1987 года была основана музыкальная группа «Сектор Газа». Ступников вспомнил, как он писал биографию Хоя.

«Я получил предложение поработать над проектом о “Секторе Газа” еще весной 2019 года. Инициаторами выступили дочь Юрия Хоя Ирина Клинских и команда, которая проводит фестивали “Сектора Газа”, Сергей Кимцов и группа “Сектор Газовой Атаки”. Но проект сначала заглох из-за того, что началась пандемия. Параллельно ко мне обратилось издательство АСТ, но в конце 2020 года я вдруг узнаю, что биографию Юрия Хоя написал другой человек. Но она в итоге не была издана. У меня активный процесс работы начался в марте-апреле 2021 и за шесть-девять месяцев я закончил. Я брал пример с российского певца Егора Летова. Он в психушке написал пять альбомов, поэтому я стараюсь всегда завершать свои книги за полгода максимум», — объяснил он.

Ступников объяснил, как в работе над биографией группы ему помогли родственники Клинских.

«Благодаря дочери Юрия, Ирине Клинских, удалось получить уникальное интервью. Она пригласила меня в Воронеж и сама рассказала мне много интересного, и маму артиста привела. Мы там общались пять-шесть часов, и эта прямая речь во многом сформировала мою книгу. Очень радостно, что и музыканты классического состава “Сектор Газа” приняли участие, включая вокалистку Татьяну Фатееву, гитариста Владимира Лобанова, знаменитого клавишника Алексея Ушакова, который исполнил вокальные партии царя в легендарной панк-опере “Кощей Бессмертный”», — вспомнил он.

Ранее Ступников объяснил НСН, как можно положить на бит стихи классиков.

