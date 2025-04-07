Фильм «Minecraft в кино» в первые выходные мирового проката заработал 301 миллион долларов, 157 из которых пришлись на сборы в США, что сделало картину лучшим стартом среди прочих экранизаций видеоигр. Ромодановская отметила, что студия Warner Brothers изначально ставила на этот проект.

«У проекта есть несколько преимуществ: история по очень известной игре, крупная студия и большой бюджет. Производство Warner Brothers должно гарантировать качество, и, судя по всему, студия возлагает на фильм большие надежды. За последние полгода у них провалилось несколько проектов, в том числе "Джокер. Безумие на двоих". Недавно вышедшие "Мудрые парни" с Робертом Де Ниро при бюджете в 65 миллионов долларов не показали почти никаких сборов. "Микки 17" тоже оказался слишком специфичным для массовой аудитории. Поэтому Warner Brothers просто необходим успех, чтобы восстановить кредитоспособность. Они планируют выпустить несколько картин, на которые возлагают большие надежды. В течение ближайших месяцев выходят "Супермен" Джеймса Ганна, "Мортал Комбат 2", "Пункт назначения: Кровные узы". Также все очень ждут фильма "Одна битва за другой" Пола Томаса Андерсона со 140-миллионным бюджетом и вампирский триллер "Грешники"» - рассказала она.