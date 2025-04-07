Отсутствие рекламы лишит «Minecraft в кино» кассы в российском прокате
Картина «Minecraft в кино» воодушевила кинотеатры в США на фоне провала других проектов, однако в российском прокате он не соберет кассу, заявила НСН Нина Ромодановская.
Несмотря на мировой кассовый успех фильм «Minecraft в кино» с Джейсоном Момоа вряд ли заработает в России, поскольку аудитория перестала следить за новинками параллельного кинопроката, заявил НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
Фильм «Minecraft в кино» в первые выходные мирового проката заработал 301 миллион долларов, 157 из которых пришлись на сборы в США, что сделало картину лучшим стартом среди прочих экранизаций видеоигр. Ромодановская отметила, что студия Warner Brothers изначально ставила на этот проект.
«У проекта есть несколько преимуществ: история по очень известной игре, крупная студия и большой бюджет. Производство Warner Brothers должно гарантировать качество, и, судя по всему, студия возлагает на фильм большие надежды. За последние полгода у них провалилось несколько проектов, в том числе "Джокер. Безумие на двоих". Недавно вышедшие "Мудрые парни" с Робертом Де Ниро при бюджете в 65 миллионов долларов не показали почти никаких сборов. "Микки 17" тоже оказался слишком специфичным для массовой аудитории. Поэтому Warner Brothers просто необходим успех, чтобы восстановить кредитоспособность. Они планируют выпустить несколько картин, на которые возлагают большие надежды. В течение ближайших месяцев выходят "Супермен" Джеймса Ганна, "Мортал Комбат 2", "Пункт назначения: Кровные узы". Также все очень ждут фильма "Одна битва за другой" Пола Томаса Андерсона со 140-миллионным бюджетом и вампирский триллер "Грешники"» - рассказала она.
В России неофициальные показы начнутся 12 апреля, на восемь дней позже мировой премьеры. По мнению собеседницы НСН, «Minecraft в кино» скорее пройдет незамеченным в параллельном прокате на фоне отсутствия рекламы.
«Российский "черный прокат" очень сократился. Несколько представителей кинопоказа мне подтвердили, что число фильмов, неофициально выходящих на наших экранах, по сравнению с прошлым годом уменьшилось. Также сокращается и количество зрителей, аудитория перестала следить за зарубежными новинками и ждать их, как было, в 2022-2024 годах. Такие фильмы, как "Белоснежка", "Капитан Америка: Новый мир" прошли почти незаметно. Когда на нашем рынке присутствовали официальные дистрибьюторы, они закладывали огромные бюджеты на рекламу. После их ухода какое-то время существовала довольно сильная стихийная волна сарафанного радио, люди делились друг с другом информацией. Однако, без подпитки рекламой эта волна сейчас почти сошла на нет. Отсутствие рекламы – существенный фактор в падении интереса. У аудитории произошла переориентация с американских блокбастеров на российские. Это свершившийся факт», - заявила главный редактор портала «ПрофиСинема».
Ранее фильм «Микки 17» с Робертом Паттинсоном стал лидером рейтинга самых популярных фильмов у российских пиратов в марте 2025 года. Уточняется, что у картины наибольшее количество нелегальных копий в интернете, при этом нет качественных вариантов, что не помешало фантастической драме занять первое место, напоминает «Радиоточка НСН».
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