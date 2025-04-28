Режиссер и сценарист мультфильма «Ай да Пушкин!» Екатерина Гаврюшкина в интервью НСН раскрыла анимационные секреты этой картины и объяснила, почему Сергей Безруков согласился бесплатно его озвучить.

Премьера в российских кинотеатрах полнометражного мультфильма «Ай да Пушкин!» состоялась 24 апреля. Великого поэта озвучивает Сергей Безруков. Гаврюшкина рассказала, как родилась идея мультфильма.