Организаторы концерта Билана ответили хейтерам и пообещали «Лужники»
В эпоху соцсетей даже поход на концерт нередко превращается в способ получить дополнительную активность, сказал НСН Евгений Финкельштейн.
Стадионные концерты — это не просто выступления, а масштабные шоу, рассчитанные на эффект «вау» и зрелищность издалека, сказал НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн, посоветовав гостям таких мероприятий не подходить вплотную к сцене.
Заслуженный артист России Дима Билан прокомментировал негативную реакцию зрителей о своем сольном концерте «Твой №1», который прошел на «ВТБ Арене» в Москве». Артист заявил, что читал отзывы пришедших на концерт в соцсетях и отметил, что при реализации нового формата всегда возникают сложности. По его словам, сложные технические решения, особенно реализованные впервые, не всегда работают идеально и несут определенные риски. Финкельштейн отметил, что Дима Билан соберёт «Лужники» в следующем году.
«Это были не то чтобы слепые зоны. Можно было просто отодвинуться к трибуне — не нужно вплотную подходить к сцене. Люди сами стараются занять места поближе. Но чем дальше вы отходите, тем масштабнее выглядит шоу. Из‑за желания стоять рядом со сценой порой и возникают накладки. Шоу было грандиозным — это не просто выступление. Организация таких концертов занимает месяцы, а порой и годы; за ними стоит огромный штат — около тысячи человек. Шоу создают именно для того, чтобы его смотрели издалека: тогда возникает тот самый эффект "вау". Если хочется видеть артиста вблизи, лучше ходить на камерные концерты, а не на стадионные шоу. Это было одно из лучших шоу в нашей стране. Дима Билан в следующем году соберёт "Лужники". В феврале он собрал три "Live Арены", а через четыре месяца — ещё 35 тысяч человек. Это и есть уровень "Лужников". Ему собрать стадион даже проще, чем молодым артистам», — сказал собеседник НСН.
По его словам, в эпоху соцсетей даже поход на концерт нередко превращается в способ получить дополнительную активность.
«Люди разгоняют волну хейта, чтобы привлечь новых подписчиков. Ради дополнительной активности в соцсетях они в том числе и ходят на стадионные концерты. Если бы зрители понимали, насколько сильно артисты выкладываются и как трепетно относятся ко всему процессу, они бы так не поступали. Пиариться на чужой популярности довольно легко», — добавил Финкельштейн
Ранее зрители сольного концерта лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, который дал его впервые с 2022 года, собрав «Лукойл-Арену», также остались недовольны звукорежиссёром мероприятия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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