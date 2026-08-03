Стадионные концерты — это не просто выступления, а масштабные шоу, рассчитанные на эффект «вау» и зрелищность издалека, сказал НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн, посоветовав гостям таких мероприятий не подходить вплотную к сцене.

Заслуженный артист России Дима Билан прокомментировал негативную реакцию зрителей о своем сольном концерте «Твой №1», который прошел на «ВТБ Арене» в Москве». Артист заявил, что читал отзывы пришедших на концерт в соцсетях и отметил, что при реализации нового формата всегда возникают сложности. По его словам, сложные технические решения, особенно реализованные впервые, не всегда работают идеально и несут определенные риски. Финкельштейн отметил, что Дима Билан соберёт «Лужники» в следующем году.