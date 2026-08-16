Четыре работы художника Антонелло да Мессины украдены из музея на Сицилии

По ее словам, преступники проникли в здание вечером 15 августа и вынесли три деревянные доски из полиптиха Сан-Грегорио, а также двустороннюю панель с ликами Богоматери и Христа. Меркурио отметила, что воры действовали профессионально - они отключили систему безопасности и сигнализацию, после чего взломали укрепленную витрину, в которой хранилась двусторонняя картина. Из алтарного образа Сан-Грегорио они демонтировали три из пяти фрагментов. Эксперты, работающие на месте происшествия, полагают, что грабители просто не успели снять оставшиеся части полиптиха.

Украденные реликвии имеют богатую историю. Полиптих, изначально созданный для местного монастыря, серьезно пострадал во время разрушительного землетрясения 1908 года и не раз проходил через руки реставраторов. Что касается двусторонней доски с Мадонной и Младенцем с одной стороны и Христом - с другой, то, как отмечает издание La Repubblica, музей приобрел ее на лондонском аукционе Christie’s.

Сам Антонелло да Мессина считается величайшим сицилийским живописцем эпохи раннего Возрождения. Долгое время его наследие практически не покидало пределов острова, и лишь в XXI веке его полотна начали вывозить на международные выставки. До наших дней дошло всего около сорока работ мастера. Для понимания стоимости достаточно отметить, что не так давно на торгах Sotheby's рисунок да Мессины на дереве «Ессе Homo» («Христос в терновом венце») был выкуплен за 12 миллионов долларов.

В октябре 2025 года во Франции был ограблен Лувр. Тогда воры похитили несколько драгоценностей из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины. И хотя полиция задержала несколько подозреваемых, включая предполагаемых исполнителей, расследование продолжается, а местонахождение похищенных на сумму около 88 млн. евро драгоценностей по-прежнему остается неизвестным, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».