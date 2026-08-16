Один человек погиб, 1 ранен при атаке БПЛА ВСУ по машине в Курской области

Глава региона уточнил, что пассажирка транспортного средства скончалась на месте происшествия. 74-летний водитель ранен - он получил ссадины и баротравму. Медики оказали мужчине первую помощь на месте, однако от дальнейшей госпитализации он отказался.

В связи с трагедией Александр Хинштейн вновь обратился к жителям с настоятельной просьбой не ездить в приграничные районы, подчеркнув, что обстановка там по-прежнему остается крайне опасной.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что 1 человек погиб, еще 9 ранены при атаке ВСУ на автобус с работниками одного из предприятий области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».