Один человек погиб, 1 ранен при атаке БПЛА ВСУ по машине в Курской области

Один человек погиб, еще один ранен в результате удара БПЛА ВСУ по гражданскому автомобилю в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем «Максе».

Один человек погиб, 9 ранены при атаке ВСУ на автобус в Белгородской области

Глава региона уточнил, что пассажирка транспортного средства скончалась на месте происшествия. 74-летний водитель ранен - он получил ссадины и баротравму. Медики оказали мужчине первую помощь на месте, однако от дальнейшей госпитализации он отказался.

В связи с трагедией Александр Хинштейн вновь обратился к жителям с настоятельной просьбой не ездить в приграничные районы, подчеркнув, что обстановка там по-прежнему остается крайне опасной.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что 1 человек погиб, еще 9 ранены при атаке ВСУ на автобус с работниками одного из предприятий области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:БеспилотникиВСУКурская ОбластьРоссия

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