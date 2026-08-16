Экспорт российской рыбы в ЕС в июне вырос в 1,7 раза
В июне объем поставок российской рыбы в страны Евросоюза вырос в 1,7 раза - до максимальных с ноября 2024 года 74,9 млн евро. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
В годовом выражении прирост составил 22%. Крупнейшими европейскими импортерами стали Германия (42,3 млн евро), Франция (14,4 млн евро) и Нидерланды (8,4 млн евро). Заметные объемы также закупили Польша (4,4 млн евро) и Дания (2,6 млн евро).
Львиная доля поставок традиционно пришлась на филе и мясо рыбы, в основном замороженные минтай и треску, - на эту категорию пришлось 60,6 млн евро (рост в 1,8 раза к маю).
При этом по итогам первых шести месяцев года наблюдается общее снижение европейского импорта - суммарные закупки сократились на 8% в годовом исчислении, опустившись до отметки в 352,2 млн евро.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что ЕС увеличил экспорт вина в Россию.
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