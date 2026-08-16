Как минимум 12 человек погибли в ДТП с польским пассажирским автобусом в Венгрии

Как минимум 12 человек погибли в результате ДТП с польским пассажирским автобусом на северо-востоке Венгрии. Об этом на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

В результате ДТП в Грузии погибли четверо граждан Белоруссии

По информации местного портала Telex, авария случилась в ночное время на автомагистрали М3, недалеко от города Мезёкерестеш. Автобус, в котором ехали 57 пассажиров и двое водителей, съехал с проезжей части и опрокинулся в кювет.

Медицинская помощь потребовалась десяткам людей. Десять человек получили тяжелые травмы, при этом состояние одного из пострадавших врачи оценивают как критическое. Еще 37 пассажиров отделались легкими повреждениями.

Венгерская полиция уже задержала водителя автобуса и начала расследование обстоятельств трагедии. По предварительной версии следствия, главной причиной ДТП могла стать усталость шофера, который просто уснул за рулем.

Ранее четверо граждан Белоруссии погибли в ДТП в Грузии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
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