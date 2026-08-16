Как минимум 12 человек погибли в ДТП с польским пассажирским автобусом в Венгрии

По информации местного портала Telex, авария случилась в ночное время на автомагистрали М3, недалеко от города Мезёкерестеш. Автобус, в котором ехали 57 пассажиров и двое водителей, съехал с проезжей части и опрокинулся в кювет.

Медицинская помощь потребовалась десяткам людей. Десять человек получили тяжелые травмы, при этом состояние одного из пострадавших врачи оценивают как критическое. Еще 37 пассажиров отделались легкими повреждениями.

Венгерская полиция уже задержала водителя автобуса и начала расследование обстоятельств трагедии. По предварительной версии следствия, главной причиной ДТП могла стать усталость шофера, который просто уснул за рулем.

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