«Треугольник мечты»: Россия попрощалась с Netflix и Каннами
Netflix ушел из России, «подвесив» судьбу сериалов об Анне Карениной и Анне Делви, а главный приз Каннского фестиваля ушел к шведам, минуя Серебренникова и Оксимирона.
Новая неделя началась с грустной новости для любителей сериалов.
Компания Netflix объявила об окончательном уходе из России, однако завершившийся накануне Каннский фестиваль стал лучом света в темном от санкций царстве.
Нет, дело не в «Жене Чайковского» Кирилла Серебренникова, оставшейся на Лазурном берегу без призов, а в том, что россияне, скорее всего, смогут увидеть фильмы-триумфаторы Канн.
«ТРЕУГОЛЬНИК МЕЧТЫ». ВУДИ, БОНЯ И КИРИЛЛ
Победителем 75-го Каннского кинофестиваля стал сатирический фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда «Треугольник печали», одну из ролей в котором сыграл Вуди Харрельсон.
Картина рассказывает об оказавшихся на необитаемом острове после кораблекрушения фотомоделях, миллиардерах, марксисте и уборщице.
Рейтинг ожидания этой картины на «Кинопоиске» составляет 99%.
При этом кинокритик Зинаида Пронченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» говорила, что российские зрители, скорее всего, смогут увидеть европейские фильмы, если в них нет «американских денег».
«На Каннском фестивале сейчас российским прокатчикам свободно продаются европейские картины. Кроме британских», - рассказала Пронченко.
Вторую по значимости награду Каннского фестиваля, «Гран-при» разделили два фильма - «Звезды в полдень» француженки Клер Дени и «Близко» бельгийца Лукаса Донта. Лучшим режиссером стал кореец Пак Чхан Ук (фильм «Решение уйти»), лучше актрисой - Зар Амир-Эбрахими из Ирана («Священный паук»), лучшим актером - Сон Кан Хо из Южной Кореи («Посредник»).
«Жена Чайковского», рассказывающая о нелегкой судьбе супруги композитора, которая не может смириться с его гомосексуальностью, не впечатлила каннское жюри. Картина, вокруг которой в России было много шума, осталась без призов, несмотря на режиссуру Серебренникова и актерскую игру рэпера Оксимирона.
Зато на Лазурном берегу «зажгла» экс-участница «Дома-2» Виктория Боня, которая успела побывать на красной дорожке, удивить публику бездонным декольте, нарисованными усами, мужским костюмом и обращением к миру, но при этом возмутить купальниками с Путиным.
«В этом году многих взбудоражило мое появление в Каннах. Я посвящаю этот выход тем, кто так сильно за меня переживал», - написала девушка в соцсетях под фото с закрытия Каннского фестиваля.
Прощальная ночь Бони в Каннах пестрела сториз, в которых нашлось место модным кепкам, яхтам, суперкарам и даже поздравлениям из Монако «Спартаку», который, по мнению девушки, стал чемпионом. Хотя на самом деле чемпионом стал «Зенит», а красно-белые выиграли Кубок России. Но ей простительно.
ДВЕ АННЫ И НИ ОДНОГО NETFLIX
Буквально на следующий день после завершения «каннской истории», завершилась и история Netflix в России.
Представитель стриминга подтвердил в понедельник агентству AFP, что компания отключила сервис на территории нашей страны.
Сайты netflix.com и netflix.ru теперь недоступны для россиян, несмотря на их желание отсудить у стримингового сервиса 60 млн рублей. При этом официальный сайт Netflix по-прежнему можно зайти через VPN.
Также пока непонятна судьба проектов Netflix с «российским участием».
Прошлым летом стало известно о съемках первого российского сериала для Netflix «Анна К», над которым работали продюсеры сериалов «Эпидемия» и «Чернобыль» Валерий Федорович и Евгений Никишов.
Роль Вронского в «Анне К» сыграл Роман Васильев, саму Анну - Светлана Ходченкова, Алексея Каренина – Федор Бондарчук, а Степана Облонского – Гоша Куценко. По данным СМИ, производство сериала завершено, однако пока неясно, когда и кому его покажут.
Блогер Евгений Баженов (BadComedian) в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» давал тогда советы авторам российских сериалов, как заинтересовать Netflix.
«Необходимо добавлять отечественные нотки. В свое время был выстрел скандинавских триллеров и детективов "с привкусом Скандинавии". И ради этого многие смотрели их продукцию. У российского кино тоже есть особенности и "фишки", знакомые нам, но чуждые для Запада. Я думаю, что подобные фильмы и проекты с отечественным колоритом, но понятные для Запада, там будут интересны», - сказал Баженов за полгода до начала спецоперации на Украине.
Со своей стороны, драматург Валерий Печейкин заявил НСН, что те, кто раньше смотрел сериалы Netflix, наверняка захотят продолжать это делать.
«Сегодня из-за разных санкций мы начинаем отказываться от привычных продуктов, так? Вот, мне, например, гораздо проще отказаться буквально от продуктов питания. Но когда дело касается интеллектуального продукта, здесь совсем всё по-другому. Поэтому, если вы раньше смотрели Netflix, то наверняка, так или иначе, захотите смотреть подобный контент и дальше», - указал драматург.
Журналистка и юрист Екатерина Гордон признавалась «Радиоточке НСН», что ей очень понравился сериал Netflix «Изобретая Анну» о судьбе осужденной в США россиянки Анны Сорокиной, которая выдавала себя за наследницу немецкого миллионера Анну Делви и сумела пробиться в высший свет.
«Сериал отличный, и самое интересное, что, вероятно, лучшая сделка – это как раз продаться Netflix. Потому что именно с заработком от Netflix она (Сорокина – прим. НСН) оплатила часть своих долгов», - отмечала Гордон.
Теперь будущее сериалов об «Аннах» туманно. При этом помимо фильмов с Каннского фестиваля россиянам светит увидеть картину «Дворец» Романа Полански с Александром Петровым и Микки Рурком.
«Для Петрова это очень круто, потому что его фильмография пестрит бездарнейшими российскими фильмами, а тут он снимается у одного из главных мэтров кинематографа двадцатого столетия. Если там есть американские деньги, то мы этот фильм не увидим, а если это независимый продакшн, а скорее всего, это именно так, потому что Роман Полански до сих пор разыскивается в США за изнасилование несовершеннолетней, то может быть (увидим – прим. НСН)», - сказала «Радиоточке НСН» кинокритик Зинаида Пронченко.
Черная комедия Полански «Дворец», съемки которой завершатся в ближайшее время, рассказывает о жизни постояльцев отеля в швейцарских Альпах, который стал «прибежищем» для аристократов, знаменитостей, художников, бизнесменов, мошенников и представителей других «самых привилегированных слоев общества».
Ну а российские кинотеатры могут стать «прибежищем» для хороших фильмов без американских денег. Во всяком случае, на это хочется надеяться.
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