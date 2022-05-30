«Треугольник мечты»: Россия попрощалась с Netflix и Каннами

«ТРЕУГОЛЬНИК МЕЧТЫ». ВУДИ, БОНЯ И КИРИЛЛ

Победителем 75-го Каннского кинофестиваля стал сатирический фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда «Треугольник печали», одну из ролей в котором сыграл Вуди Харрельсон.

Картина рассказывает об оказавшихся на необитаемом острове после кораблекрушения фотомоделях, миллиардерах, марксисте и уборщице.

Рейтинг ожидания этой картины на «Кинопоиске» составляет 99%.

При этом кинокритик Зинаида Пронченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» говорила, что российские зрители, скорее всего, смогут увидеть европейские фильмы, если в них нет «американских денег».

«На Каннском фестивале сейчас российским прокатчикам свободно продаются европейские картины. Кроме британских», - рассказала Пронченко.

Вторую по значимости награду Каннского фестиваля, «Гран-при» разделили два фильма - «Звезды в полдень» француженки Клер Дени и «Близко» бельгийца Лукаса Донта. Лучшим режиссером стал кореец Пак Чхан Ук (фильм «Решение уйти»), лучше актрисой - Зар Амир-Эбрахими из Ирана («Священный паук»), лучшим актером - Сон Кан Хо из Южной Кореи («Посредник»).

«Жена Чайковского», рассказывающая о нелегкой судьбе супруги композитора, которая не может смириться с его гомосексуальностью, не впечатлила каннское жюри. Картина, вокруг которой в России было много шума, осталась без призов, несмотря на режиссуру Серебренникова и актерскую игру рэпера Оксимирона.

Зато на Лазурном берегу «зажгла» экс-участница «Дома-2» Виктория Боня, которая успела побывать на красной дорожке, удивить публику бездонным декольте, нарисованными усами, мужским костюмом и обращением к миру, но при этом возмутить купальниками с Путиным.

«В этом году многих взбудоражило мое появление в Каннах. Я посвящаю этот выход тем, кто так сильно за меня переживал», - написала девушка в соцсетях под фото с закрытия Каннского фестиваля.

Прощальная ночь Бони в Каннах пестрела сториз, в которых нашлось место модным кепкам, яхтам, суперкарам и даже поздравлениям из Монако «Спартаку», который, по мнению девушки, стал чемпионом. Хотя на самом деле чемпионом стал «Зенит», а красно-белые выиграли Кубок России. Но ей простительно.