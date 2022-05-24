«Латекс, деньги и усы!»: Как развлекаются Литвинова в Нью-Йорке и Боня в Каннах
Рената Литвинова узнала в латексных моделях пришельцев, Виктория Боня сменила декольте на усы, а Елена Блиновская сделала «нырок в водопад» на 166 миллионов.
Светские издания вовсю обсуждают яркие перформансы с участием россиянок, покинувших страну.
Рената Литвинова побывала на «латексном» показе Balenciaga в Нью-Йорке, Виктория Боня попыталась в облике мужчины с усами ступить на красную дорожку Каннского фестиваля.
Тем временем, автор «Марафона желаний» Елена Блиновская неплохо заработала на родине, проведя в Москве «шоу на 166 млн рублей».
ЛИТВИНОВА И ЛАТЕКС
Показ новой коллекции Balenciaga прошел в здании Нью-Йоркской фондовой биржи.
Как объяснил креативный директора бренда, грузинский дизайнер Демна Гвасалия, выбор такой локации обусловлен тем, что «Америка помешана на деньгах», а они являют собой «самый большой фетиш в мире».
На показе была представлена коллаборация Balenciaga с Adidas, о которой ходило много слухов. При этом главным шоком для зрителей стало то, что модели вышли на показ в разноцветных латексных масках, скрывающих их лица.
Посмотреть на это незабываемое зрелище можно в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
В числе приглашенных на шоу в Нью-Йорке звезд оказались, в частности, рэпер Канье Уэст и российский режиссер Рената Литвинова, которая дружит с Гвасалия.
«Откуда вы — без лиц и, как пришельцы — люди будущего — столько дистанции и недоступности, пожалуй, Дэмна не демонстрировал никогда — отрешенность, холод гор, показ наоборот, от красоты в спортивную униформу, улыбку уже не разглядеть на лице, только горькая ирония, безупречные вытянутые силуэты пришельцев, любимый черный показ, как приговор. Счастье быть художником и — превращать "мир моды" в высказывание, моделей — в арт-объекты — и всегда достигать цели», - написала в соцсетях о показе Литвинова, в начале марта замеченная СМИ в Париже.
Тогда сообщалось, что они отправились туда с певицей Земфирой. Правда, на шоу Balenciaga в Нью-Йорке автора знаменитых «Ромашек», судя по всему, не позвали.
БОНЯ И УСЫ
Тем временем на Каннском фестивале, проходящем на Лазурном берегу на фоне бойкота россиян, в эти дни прошел перформанс экс-звезды «Дома-2» Виктории Бони.
Выход, а точнее невыход ее на красную дорожку в мужском образе с усами обсуждают чуть ли не больше премьеры «Жены Чайковского» Кирилла Серебренникова.
Первый шок был на открытии фестиваля, когда к удивлению многих проживающая в Монако Боня оказалась на красной дорожке. Ей сразу припомнили ее купальник с изображением президента РФ Владимира Путина и спросили организаторов фестиваля: «Как же так?»
Однако Боня, активно освещающая в соцсетях свои подвиги в Каннах, пообещала вслед за «платьем с бездонным декольте» не менее яркий выход с «сообщением к миру», связанным с дискриминацией россиянок.
Виктория оделась в мужской костюм, нарисовала усы и хотела продемонстрировать надпись «War wouldn’t exist if men gave birth» («Войны бы не существовало, если бы мужчины рожали»), однако в таком виде ее не пустили на красную дорожку.
«Сегодня меня попросили удалиться с красной дорожки Каннского кинофестиваля. Я законопослушный гражданин, я ушла! Мне не хотелось прорываться туда украдкой, пряча свой клатч, я шла с гордо поднятой головой! Мне сказали, что, если я выйду так к прессе, то будет слишком много публикаций в прессе. Это все, чем мне аргументировали отказ выйти к фотографам», - написала экс-участница «Дома-2» в соцсетях.
Там же она рассказала о своей позиции.
«От лица всех женщин России я хочу выразить свою позицию, а именно, я хочу сказать о том, что мы сегодня подвергаемся дискриминации, даже тот факт, что меня не пустили на красную дорожку с этим сообщением, уже говорит о многом», - говорится в видеообращении Бони.
По ее словам, «мы должны отстаивать свое право на то, чтобы на нас не смотрели косо», при этом «женщина ответственна только за мир в этом мире».
БЛИНОВСКАЯ И ДЕНЬГИ
Пока Гвасалия и Balenciaga называют деньги «самым большим фетишем в мире», россиянка Елена Блиновская продолжает неплохо зарабатывать дома, и ей не мешает спецоперация на Украине.
На прошлой неделе автор «Марафона желаний» провела на «ВТБ Арене» в Москве масштабное шоу под названием «А что дальше?»
По данным СМИ, Блиновской удалось продать на шоу более 13 тысяч билетов на общую сумму 166,7 млн рублей.
При этом в ходе перформанса Блиновская пела, танцевала, летала на качелях, кричала «Все получится, главное, просто верить» и даже вошла в водопад, призывая таким образом зрителей переосмыслить свою жизнь.
Ну а незадолго до этого в центре внимания мировых СМИ оказалась певица Мадонна, представившая три провокационных анимационных клипа в NFT под названиями «Мать природы», «Мать эволюции» и «Мать технологий».
На них в весьма физиологичной форме показано, как аватар Мадонны рожает деревья, бабочек и механических гусениц.
От комментария креатива Мадонны не удержалась даже Тина Канделаки.
«Мадонна на то и Мадонна, чтобы быть первой и в этом мире, и в том — виртуальном, где за любовь к фейстюну её троллил 50 cent. Но в мире виртуального порно она явно не последняя кандидатка в королевы», - предположила замгендиректора холдинга «Газпром-Медиа», ранее работавшая генпродюсером «Матч ТВ».
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