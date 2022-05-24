«Латекс, деньги и усы!»: Как развлекаются Литвинова в Нью-Йорке и Боня в Каннах

ЛИТВИНОВА И ЛАТЕКС

Показ новой коллекции Balenciaga прошел в здании Нью-Йоркской фондовой биржи.

Как объяснил креативный директора бренда, грузинский дизайнер Демна Гвасалия, выбор такой локации обусловлен тем, что «Америка помешана на деньгах», а они являют собой «самый большой фетиш в мире».

На показе была представлена коллаборация Balenciaga с Adidas, о которой ходило много слухов. При этом главным шоком для зрителей стало то, что модели вышли на показ в разноцветных латексных масках, скрывающих их лица.

Посмотреть на это незабываемое зрелище можно в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

В числе приглашенных на шоу в Нью-Йорке звезд оказались, в частности, рэпер Канье Уэст и российский режиссер Рената Литвинова, которая дружит с Гвасалия.

«Откуда вы — без лиц и, как пришельцы — люди будущего — столько дистанции и недоступности, пожалуй, Дэмна не демонстрировал никогда — отрешенность, холод гор, показ наоборот, от красоты в спортивную униформу, улыбку уже не разглядеть на лице, только горькая ирония, безупречные вытянутые силуэты пришельцев, любимый черный показ, как приговор. Счастье быть художником и — превращать "мир моды" в высказывание, моделей — в арт-объекты — и всегда достигать цели», - написала в соцсетях о показе Литвинова, в начале марта замеченная СМИ в Париже.

Тогда сообщалось, что они отправились туда с певицей Земфирой. Правда, на шоу Balenciaga в Нью-Йорке автора знаменитых «Ромашек», судя по всему, не позвали.