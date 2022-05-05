Печейкин: Проще отказаться от еды, чем от хорошего кино

Валерий Печейкин: «Я думаю, Ассоциация правда знает, что хочет зритель. Однако, спросите вы себя, что хотите вы? Сегодня из-за разных санкций мы начинаем отказываться от привычных продуктов, так? Вот, мне, например, гораздо проще отказаться буквально от продуктов питания. Но когда дело касается интеллектуального продукта, здесь совсем всё по-другому. Поэтому, если вы раньше смотрели Netflix, то наверняка, так или иначе, захотите смотреть подобный контент и дальше. Ну, а если вы смотрели дневные сериалы, то не беспокойтесь, всё будет в порядке, сериалы будут на месте, и по-прежнему будут днём», - сказал драматург.

