Печейкин: Проще отказаться от еды, чем от хорошего кино
Драматург Валерий Печейкин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Владельцы кинотеатров займутся выпуском и продвижением фильмов
Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) открывает подразделение по выпуску и продвижению фильмов – АВК'PRO. Его возглавит Роман Исаев, сообщает пресс-служба.
Валерий Печейкин: «Я думаю, Ассоциация правда знает, что хочет зритель. Однако, спросите вы себя, что хотите вы? Сегодня из-за разных санкций мы начинаем отказываться от привычных продуктов, так? Вот, мне, например, гораздо проще отказаться буквально от продуктов питания. Но когда дело касается интеллектуального продукта, здесь совсем всё по-другому. Поэтому, если вы раньше смотрели Netflix, то наверняка, так или иначе, захотите смотреть подобный контент и дальше. Ну, а если вы смотрели дневные сериалы, то не беспокойтесь, всё будет в порядке, сериалы будут на месте, и по-прежнему будут днём», - сказал драматург.
Роль Эмбер Херд в продолжении "Аквамена" сократили до 10 минут
Такое решение было принято после того, как фанаты бывшего мужа Херд Джонни Деппа создали петицию с требованием убрать актрису из проекта. Под документом оставили подписи уже более трех миллионов человек.
Валерий Печейкин: «Знаете, это на самом деле очень важная ситуация, потому что Джонни Депп и его бывшая супруга Эмбер Хёрд - они очень дорогие артисты. Значит, продюсеры этих фильмов теряют большие деньги, когда такие люди ссорятся», - отметил собеседник.
Кончаловский ищет "Крупскую" через соцсети
Кончаловский готовится к съемкам сериала о событиях, происходивших в России с 1904 по 1924 год. По собственному признанию режиссера, во время подбора актеров главное для него – портретное сходство артистов с историческими личностями. Кончаловский уже объявил кастинг на роль Надежды Крупской. Об этом режиссер написал у себя в соцсетях.
Валерий Печейкин: «Это, кстати, действительно интересно, потому что на какую Крупскую он будет в данном случае ориентироваться? Что я имею в виду? Судя по датам событий, Крупская уже такая женщина средних лет. Для меня есть две Крупских: первая - это памятник Крупской, который находится в Москве, у Сретенских Ворот, и Крупская поздняя, которая уже больше похоже на Ленина. Вот какую Крупскую ищет режиссёр, я точно не знаю. Разброс аж в 20 лет предполагает довольно серьёзное изменение лица», - резюмировал он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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