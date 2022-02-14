«Романтик, а не мошенница!» Катя Гордон заступилась за Анну Делви и похвалила сериал Netflix
Юрист рассказала НСН, что следит за судьбой Сорокиной и защищала бы ее в суде, как «аффективного» человека.
Журналистка и юрист Екатерина Гордон в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала, что следит за судьбой осужденной в США за аферы Анны Сорокиной и высоко оценивает сериал о лже-миллионерше, вышедший на Netflix.
Ранее сообщалось, что на Netflix вышел сериал «Изобретая Анну», в основе которого реальная история дочери русского дальнобойщика Анны Сорокиной, которой удалось обманом пробиться в высший в свет и обдурить кучу богатых американцев.
«Отличный сериал, сейчас смотрим всей семьей. Более того, я давно слежу за этим кейсом в реальности, мне были интересны ее мотивы. Я считаю, что она не совсем мошенница, а скорее романтик и человек не очень здоровый. Именно это объясняет ее сверхтраты, когда уже было понятно, что она не получит никаких денег на аренду здания. Я бы ее защищала, как человека нездорового и аффективного», - сказала Гордон.
По ее мнению, договоренность Сорокиной с Netflix является «отличной сделкой».
«Сериал отличный, и самое интересное, что, вероятно, лучшая сделка – это как раз продаться Netflix. Потому что именно с заработком от Netflix она оплатила часть своих долгов», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
Анна Сорокина родилась в Подмосковье, потом переехала с семьей в Германию. В 2013 году дочь дальнобойщика приехала в Нью-Йорк, где выдавала себя за наследницу немецкого миллионера Анну Делви. Девушка жила в люксовых отелях и покупала роскошную одежду, подделывая чеки. Однако обман был раскрыт, в 2017 году Сорокину арестовали.
Освободившись по УДО через три с половиной года, в феврале 2020 года, она жила на деньги от сделки с Netflix, сумма которой, по данным СМИ, составила $320 тысяч, раздав при этом долги. Однако вскоре девушку вновь арестовали из-за просроченной визы.
Как заявила Сорокина РИА Новости, «я хочу посмотреть сериал, но придется подождать до того момента, когда выйду из тюрьмы». Она также рассказала, что в тюрьме работает над мемуарами и ведет переговоры с разными издательствами.
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