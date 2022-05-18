Любовь Серебренникова и декольте Бони: В Каннах встретили «Жену Чайковского»

НЕХОРОШИЙ БОЙКОТ И ВСЕЛЕННАЯ ЧАЙКОВСКОГО

75-й Международный Каннский кинофестиваль открылся на Лазурном берегу 17 мая и продлится до 28 мая. Его жюри возглавил французский актер Венсан Линдон. А стартовал показ с фильма другого француза Мишеля Хазанавичуса «Финальный монтаж», изначально заявленного под названием «Z», но срочно переименованного.

При этом внимание россиян приковано к Кириллу Серебренникову, который уехал из России в конце марта, сразу после снятия с него судимости по делу «Седьмой студии». Одну из главных ролей в его фильме «Жена Чайковского» сыграл рэпер Оксимирон, также покинувший страну на фоне событий на Украине.

«Я очень рад возможности представить свою работу в Каннах, поскольку это лучшая площадка для такого просмотра. Эта кинолента о свободе творчества и хрупкости человеческой жизни», - сказал Серебренников перед тем, как подняться по лестнице Дворца фестивалей.

Как отмечает ТАСС, появление режиссера и съемочной группы перед премьерой в зале «Люмьер» было встречено продолжительными аплодисментами. При этом в зале не было свободных мест. Картина «Жена Чайковского» повествует о нелегкой судьбе супруги композитора, которая не может смириться с его гомосексуальностью.

Организаторы Каннского фестиваля ранее говорили, что на фоне недопуска российских делегаций рассмотрят возможность участия в нем фильмов Серебренникова, Андрея Звягинцева и Александра Сокурова.

Однако Сокуров сказал 18 апреля Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что не повезет в Канны свои фильм «Сказка».

Накануне премьеры Серебренников дал обширное интервью изданию Variety, в котором сообщил, что бойкотировать русскую культуру «нехорошо».

«Русская культура о хрупкости жизни. Речь идет о людях, которые находятся в угнетенном состоянии. О тех, кто борется за правду или справедливость. Вот настоящая культура, а не идеология и пропаганда. Я думаю, что бойкотировать такую культуру нехорошо», - объяснил Серебренников.

При этом он отметил, что «Чайковский — это действительно вселенная, он огромен», высказав мнение, что советские власти «стерли» спорные моменты жизни композитора, превратив его в икону идеологии.

«Я буду и дальше любить свою культуру. Любить Чайковского, Достоевского, Чехова, Булгакова, Тарковского и других гениальных художников, которые сделали меня тем, кто я есть. Я не хочу их предавать», - заверил режиссер.

При этом он неожиданно похвалил миллиардера Романа Абрамовича.

«Роман Абрамович помог многим независимым российским фильмам. Он очень много сделал для независимого русского искусства. Он очень много сделал для современного искусства в целом. Он очень много сделал для меня, лично поддерживая меня в очень трудные времена», - признался режиссер, ранее не имевший возможность приехать в Канны из-за домашнего ареста.