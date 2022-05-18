Любовь Серебренникова и декольте Бони: В Каннах встретили «Жену Чайковского»
Кирилл Серебренников представил на Каннском фестивале свою картину, а на красной дорожке неожиданно оказалась Виктория Боня, уже получившая за это порцию «хейта» от Ксении Собчак.
Сегодня на Каннском фестивале, проходящем на фоне спецоперации на Украине и бойкота россиян, прошла международная премьера фильма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского».
Накануне премьеры Серебренников высказался против «отмены» русской культуры, похвалил Романа Абрамовича и пообещал и дальше любить Чехова с Достоевским.
При этом любители светской хроники смакуют неожиданное появление на красной дорожке фестиваля россиян Виктории Бони и Алексея Воробьева.
НЕХОРОШИЙ БОЙКОТ И ВСЕЛЕННАЯ ЧАЙКОВСКОГО
75-й Международный Каннский кинофестиваль открылся на Лазурном берегу 17 мая и продлится до 28 мая. Его жюри возглавил французский актер Венсан Линдон. А стартовал показ с фильма другого француза Мишеля Хазанавичуса «Финальный монтаж», изначально заявленного под названием «Z», но срочно переименованного.
При этом внимание россиян приковано к Кириллу Серебренникову, который уехал из России в конце марта, сразу после снятия с него судимости по делу «Седьмой студии». Одну из главных ролей в его фильме «Жена Чайковского» сыграл рэпер Оксимирон, также покинувший страну на фоне событий на Украине.
«Я очень рад возможности представить свою работу в Каннах, поскольку это лучшая площадка для такого просмотра. Эта кинолента о свободе творчества и хрупкости человеческой жизни», - сказал Серебренников перед тем, как подняться по лестнице Дворца фестивалей.
Как отмечает ТАСС, появление режиссера и съемочной группы перед премьерой в зале «Люмьер» было встречено продолжительными аплодисментами. При этом в зале не было свободных мест. Картина «Жена Чайковского» повествует о нелегкой судьбе супруги композитора, которая не может смириться с его гомосексуальностью.
Организаторы Каннского фестиваля ранее говорили, что на фоне недопуска российских делегаций рассмотрят возможность участия в нем фильмов Серебренникова, Андрея Звягинцева и Александра Сокурова.
Однако Сокуров сказал 18 апреля Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что не повезет в Канны свои фильм «Сказка».
Накануне премьеры Серебренников дал обширное интервью изданию Variety, в котором сообщил, что бойкотировать русскую культуру «нехорошо».
«Русская культура о хрупкости жизни. Речь идет о людях, которые находятся в угнетенном состоянии. О тех, кто борется за правду или справедливость. Вот настоящая культура, а не идеология и пропаганда. Я думаю, что бойкотировать такую культуру нехорошо», - объяснил Серебренников.
При этом он отметил, что «Чайковский — это действительно вселенная, он огромен», высказав мнение, что советские власти «стерли» спорные моменты жизни композитора, превратив его в икону идеологии.
«Я буду и дальше любить свою культуру. Любить Чайковского, Достоевского, Чехова, Булгакова, Тарковского и других гениальных художников, которые сделали меня тем, кто я есть. Я не хочу их предавать», - заверил режиссер.
При этом он неожиданно похвалил миллиардера Романа Абрамовича.
«Роман Абрамович помог многим независимым российским фильмам. Он очень много сделал для независимого русского искусства. Он очень много сделал для современного искусства в целом. Он очень много сделал для меня, лично поддерживая меня в очень трудные времена», - признался режиссер, ранее не имевший возможность приехать в Канны из-за домашнего ареста.
ДЕКОЛЬТЕ БОНИ И ЗАВИСТЬ СОБЧАК
Российским делегациям запретили в этом году участвовать в Каннском фестивале, а журналистов из нашей страны на него не аккредитовывали.
На этом фоне СМИ все-таки обнаружили на Лазурном берегу россиян.
Вместе с Серебренниковым на красной дорожке появились члены съемочной группы, в том числе российские актеры Алена Михайлова и Один Байрон, исполнившие в фильме главные роли.
В Каннах также заметили светских персонажей Светлану Устинову и Наталью Османн, журналиста Дениса Катаева и кинокритика Антона Долина. Однако наибольший резонанс вызвало внезапное появление на фестивале экс-ведущей «Дома-2» Виктории Бони и певца Алексея Воробьева.
Проживающая в Монако Боня, подробно освещает в соцсетях свои променады по красной дорожке.
«В этом году на открытии Каннского кинофестиваля я выбрала платье цвета океана. Есть маленькие правила, которые очень ценит французская аудитория, а именно - важно поддерживать их дизайнеров. На открытие я решила выбрать Кристофа Гильермо. Это платье он приготовил для меня, зная, что кристаллы и пайетки для меня - дело прожитых лет», - написала Боня в одной из запрещенных в России соцсетей.
Кроме того, она анонсировала «обращение к миру» на фоне «непростой ситуации вокруг российских женщин»
«Итак, в этом году в связи с непростой ситуацией, которая сложилась вокруг русских женщин, я хочу попросить вашей поддержки! Мой следующий выход будет с сообщением к миру», - предупредила девушка.
Ее попыталась подколоть Ксения Собчак, опубликовавшая в Telegram фото Бони на красной дорожке, с подписью «Смотрим на фотографов» и смайликами. Этим Собчак намекнула, что экс-звезда «Дома-2» не интересна собравшимся в Каннах представителям гламурных СМИ.
Российские желтые издания сделали из этого вывод, что Боня якобы «опозорилась» в Каннах, уделив при этом особое внимание ее «платью с бездонным декольте».
Правда некоторые комментаторы посоветовали Ксении Анатольевне «не завидовать».
Однако Виктория пока не обращает внимание на нападки и даже успела потроллить Ольгу Бузову.
«У меня уже круглая дата будет в следующем году, вроде. Если Ольга Бузова отмечает 18 лет на ТВ, то я точно должна отметить 10 лет в Каннах», - написала Боня в сториз.
Еще одни неожиданным моментом церемонии открытия Каннского фестиваля стало видеовыступление перед собравшимися президента Украины Владимира Зеленского, облик которого сильно диссонировал с изысканными платьями Евы Лонгории, Мерьем Узерли, Каролин Даур, Ребекки Холл и других звезд.
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