«От бездарностей к мэтру!» Кинокритик Пронченко назвала «очень крутым» дебют Петрова у Полански
Если в новой комедии Полански нет американских денег, россияне смогут ее увидеть, сказала в эфире НСН Зинаида Пронченко.
Кинокритик Зинаида Пронченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвала большим успехом для актера Александра Петрова съемки в фильме Романа Полански и объяснила, при каких условиях россияне увидят эту картину.
Ранее стало известно, что съемки черной комедии Полански «Дворец» завершатся через две недели в Швейцарии. Помимо Петрова в картине задействованы Микки Рурк и Фанни Ардан, сообщило издание Variety.
«Для Петрова это очень круто, потому что его фильмография пестрит бездарнейшими российскими фильмами, а тут он снимается у одного из главных мэтров кинематографа двадцатого столетия. Поэтому мои ему поздравления», - сказала Пронченко.
При этом она предположила, что «Дворец» снимает независимый продакшн и россияне смогут увидеть этот фильм.
«Если там есть американские деньги, то не увидим, а если это независимый продакшн, а скорее всего, это именно так, потому что Роман Полански до сих пор разыскивается в США за изнасилование несовершеннолетней, то может быть [увидим]. Потому что на Каннском фестивале сейчас российским прокатчикам свободно продаются европейские картины. Кроме британских», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
75-й Международный Каннский кинофестиваль проходит на Лазурном берегу с 17 по 28 мая на фоне бойкота российских делегаций.
При этом в виде исключения сбежавшему из России режиссеру Кириллу Серебренникову разрешили представить там свою новую картину «Жена Чайковского». Премьера фильма прошла в Каннах 18 мая.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 619 / сут.
Умерли
379 тыс.+84 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 064 / сут.
- Силы ЛНР отрезали украинским войскам все пути отхода из Северодонецка
- Власти Кипра отменили санитарные ограничения для туристов
- Алиев призвал Армению смириться с исходом «карабахского вопроса»
- Россельхознадзор: Экспорт муки из России с начала года вырос в четыре раза
- СМИ: Китай закрыл небо для Boeing и Airbus российских авиакомпаний
- В ЛНР заявили о полном контроле над всей территорией республики
- Силуанов: Запрет на вывод средств иностранцев из России сохранится
- Путин призвал к углублению сотрудничества с Египтом, Индонезией и ОАЭ
- Япония освободила российских туристов от карантинных ограничений
- Хоккейные сборные России и Белоруссии отстранили от чемпионата мира 2023 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru