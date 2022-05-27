«От бездарностей к мэтру!» Кинокритик Пронченко назвала «очень крутым» дебют Петрова у Полански

Если в новой комедии Полански нет американских денег, россияне смогут ее увидеть, сказала в эфире НСН Зинаида Пронченко.

Кинокритик Зинаида Пронченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвала большим успехом для актера Александра Петрова съемки в фильме Романа Полански и объяснила, при каких условиях россияне увидят эту картину.

Ранее стало известно, что съемки черной комедии Полански «Дворец» завершатся через две недели в Швейцарии. Помимо Петрова в картине задействованы Микки Рурк и Фанни Ардан, сообщило издание Variety.

Александр Петров сыграет в черной комедии Полански вместе с Микки Рурком
«Для Петрова это очень круто, потому что его фильмография пестрит бездарнейшими российскими фильмами, а тут он снимается у одного из главных мэтров кинематографа двадцатого столетия. Поэтому мои ему поздравления», - сказала Пронченко.

При этом она предположила, что «Дворец» снимает независимый продакшн и россияне смогут увидеть этот фильм.

«Если там есть американские деньги, то не увидим, а если это независимый продакшн, а скорее всего, это именно так, потому что Роман Полански до сих пор разыскивается в США за изнасилование несовершеннолетней, то может быть [увидим]. Потому что на Каннском фестивале сейчас российским прокатчикам свободно продаются европейские картины. Кроме британских», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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