«От бездарностей к мэтру!» Кинокритик Пронченко назвала «очень крутым» дебют Петрова у Полански

Кинокритик Зинаида Пронченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвала большим успехом для актера Александра Петрова съемки в фильме Романа Полански и объяснила, при каких условиях россияне увидят эту картину.

Ранее стало известно, что съемки черной комедии Полански «Дворец» завершатся через две недели в Швейцарии. Помимо Петрова в картине задействованы Микки Рурк и Фанни Ардан, сообщило издание Variety.