BadComedian: Вронского в сериале для Netflix мог бы сыграть актер из «Игры престолов»

Блогер Евгений Баженов (BadComedian) в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, кто мог бы сыграть Вронского в сериале для Netflix «Анна К», а также дал совет создателем «Эпидемии», каким должно быть ее продолжение.

Ранее стриминговая платформа Netflix объявила о начале работы над первым русским сериалом «Анна К», объявив его актерский состав, в который, в частности, вошли Светлана Ходченкова. Федор Бондарчук, Гоша Куценко, Татьяна Догилева и Александр Цыпкин. При этом Netflix пока не раскрывает, кто исполнит роль Вронского, у которого был роман с Анной Карениной.