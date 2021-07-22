BadComedian: Вронского в сериале для Netflix мог бы сыграть актер из «Игры престолов»
Российские сериалы для Netflix должны быть с отечественными нотками и «фишками», сказал НСН блогер BadComedian.
Блогер Евгений Баженов (BadComedian) в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, кто мог бы сыграть Вронского в сериале для Netflix «Анна К», а также дал совет создателем «Эпидемии», каким должно быть ее продолжение.
Ранее стриминговая платформа Netflix объявила о начале работы над первым русским сериалом «Анна К», объявив его актерский состав, в который, в частности, вошли Светлана Ходченкова. Федор Бондарчук, Гоша Куценко, Татьяна Догилева и Александр Цыпкин. При этом Netflix пока не раскрывает, кто исполнит роль Вронского, у которого был роман с Анной Карениной.
«Я мало знаком с экранизациями «Анны Карениной» и мне тяжело кого-то предложить на роль Вронского. Если у нас есть Ходченкова и Бондарчук, видимо, все должны быть сверхизвестными в России. Но я бы пригласил кого-то, как Ходченкова, частично известного и за рубежом (Ходченкова сыграла одну из ролей в блокбастере «Росомаха: Бессмертный» - прим. НСН). Для Netflix нужен человек, засветившийся на Западе. Можно взять, например, Юрия Колокольникова, который играл в «Игре Престолов», лицо известное и по возрасту относительно подходит», - отметил BadComedian.
По его словам, в России научились снимать качественные сериалы, однако для того, чтобы ими заинтересовался Netflix, нужен национальный колорит.
«Необходимо добавлять отечественные нотки. В свое время был выстрел скандинавских триллеров и детективов «с привкусом Скандинавии». И ради этого многие смотрели их продукцию. У российского кино тоже есть особенности и «фишки», знакомые нам, но чуждые для Запада. Я думаю, что подобные фильмы и проекты с отечественным колоритом, но понятные для Запада, там будут интересны. Контента, казалось бы, очень много, но на самом деле его мало. За контент идет борьба, и будут покупать что угодно, главное, чтобы это по качеству не было «дном». Из последних сериалов таких примеров много. Хотя бы на техническом уровне в России все снимается уже очень здорово», - считает Баженов.
Он затруднился назвать сроки выхода продолжения сериала «Эпидемия», ставшего первым российским проектом, вошедшим в топ-10 лучших неанглоязычных сериалов на Netflix, однако дал совет его сценаристам.
«Я думаю, что авторы «Эпидемии» не утеряют задора и будут снимать продолжение, раз сериал так удачно зашел. Мне он не очень понравился сюжетно, но там есть и колорит, и технически он сделан хорошо, и вовремя вышел. Все, что нужно для успеха, у сериала есть, и продолжить его новой, сверхразрушительной волной, которая захлестнула все, по «новостной повесточке» отработать с вирусами, добавить «актуалки» еще, еще и еще, я думаю, авторы могут. Что мне не понравилось? Я фанат постапокалипсиса и сюжетов, где мир заканчивается и бандиты поднимают голову. А здесь очень глупо выглядело, что люди, способные захватывать военные части и военную технику, воруют телевизоры», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Сериал «Анна К» выйдет на Netflix по всему миру, дата релиза будет объявлена дополнительно. Его съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Главную роль сыграет Светлана Ходченкова, Алексея Каренина – Федор Бондарчук, Степана Облонского – Гоша Куценко.
В советском фильме «Анна Каренина» 1967 года главную роль сыграла Татьяна Самойлова, Каренина – Николай Гриценко, Облонского – Юрия Яковлев, а Вронского – Василий Лановой.
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