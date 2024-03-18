«Кейдж против Онегина»: Фильму Гая Ричи предрекли в России «легальный миллиард»
«Героя наших снов» нет смысла сравнивать с «Онегиным», при этом уже в апреле в России может выйти первый зарубежный фильм-миллиардер, сказал в эфире НСН Роман Исаев.
Фильмы с голливудскими звездами могут окупиться в России и при сборах меньше 100 млн рублей, объяснил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев.
По итогам первого прокатного уикенда в России фильм «Герой наших снов» с Николасом Кейджем собрал всего 12 млн рублей, при этом «Онегин» Сарика Андреасяна заработал за эти же выходные 166 млн рублей.
«Это не провал, а нишевые картины, у которых очень ограниченная аудитория: что картина с Кейджем, что недавно выходивший фильм "Май декабрь" с Натали Портман. Это достаточно узконаправленные киноманские проекты, которые никогда не собирали большую кассу. Их нельзя равнять с "Онегиным", "Мастером и Маргаритой" и другими крупными российскими релизами. Как показал прошлый год, если в легальном прокате выходят большие зарубежные картины, - такие как "Джон Уик" или "Леди Баг", - они собирают более 800 млн рублей, потому что это фильмы для широкого проката с огромной аудиторией и большой рекламной кампанией, зритель с удовольствием на них идет». – сказал Исаев.
По его мнению, выходящий в апреле на российские экраны новый фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» может собрать в прокате миллиард рублей.
«Большое западное кино, выходящее в легальный прокат может собирать близкие к миллиарду цифры. "Министерство неджентльменских дел" выйдет на очень подготовленный рынок, который ждет большого и яркого зарубежного релиза. Кроме того, наша аудитория любит Гая Ричи и его фильмы. Прогнозы по этой картине, даже не в диапазоне "Операции «Фортуна»" (собрал в прокате 684 млн рублей - прим. НСН). Тут, скорее, референсами должны выступать "Джентльмены" и "Гнев человеческий", поэтому, думаю, что фильму вполне по силам преодолеть порог в миллиард рублей. Вся российская киноиндустрия очень ждет этот проект, у всех есть надежды, что он соберет миллиард. Аудитория с удовольствием пойдет смотреть эту картину», - подчеркнул Исаев.
Член совета АВК также объяснил, зачем российские компании покупают «нишевые» западные фильмы со звездами, зная, что они не принесут больших денег.
«Разные компании работают в разных сегментах: одни покупают небольшое, независимое, фестивальное кино или какие-то артхаусные истории, другие работают в сегменте арт-менйстрима – авторского, но более зрительского кино. Есть те, кто покупает крупные картины для широкой аудитории. При этом никто сознательно в минус не уходит, киноиндустрия – это не благотворительная организация. Под каждый фильм, приобретаемый на международном кинорынке, делается свой бизнес-план, просто кто-то торгует Мерседесами и Майбахами, а кто-то - кондитерскими изделиями. Я уверен, что 90 млн рублей, которые заработала в России "Великая ирония" Вуди Аллена – это более чем нормальная цифра, которая оставила дистрибьютора с хорошей прибылью. Фильм может стоить и 5 тыс. долларов, и 5 млн долларов, здесь нет единой цифры безубыточности», - заключил собеседник НСН, отметив, что конкретная стоимость таких фильмов – это «закрытая информация».
Кинокритик Давид Шнейдеров ранее говорил НСН, что 22 млн рублей, которые собрала «Великая ирония» Вуди Аллена за первый прокатный уикенд, - это «не провал, а большое достижение».
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