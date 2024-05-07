Разморозка Гая Ричи: Россияне получат «Министерство неджентльменских дел» 13 мая

«Миллионы российских поклонников Гая Ричи смогут посмотреть новинку и онлайн, и на большом экране. Это важно и для зрителей, и для индустрии. Мы благодарны кинотеатрам и киносетям за такой нестандартный формат, ведь больших премьер в кино должно быть больше. "Министерство неджентльменских дел" можно будет посмотреть на "Кинопоиске" за 1 рубль. И это еще не все — подписчикам "Больше кино" мы подарим два билета в кинотеатры. Их стоимость мы компенсируем тем кинотеатрам, в которых нет пиратских показов. Вместе с Ассоциацией владельцев кинотеатров и киносетями мы убеждены, что наш формат релиза позволит поклонникам Гая Ричи получить максимум удовольствия от его нового фильма», — сказал Дунаевский.

Мировая премьера «Министерства неджентльменских дел» состоялась 19 апреля. В странах СНГ фильм собрал уже более 40 млн рублей. Это рекорд среди всех фильмов Гая Ричи за аналогичный период. Новый фильм от легендарного создателя «Большого куша» должен был выйти 25 апреля и на российские экраны, однако Минкультуры отказало в прокатном удостоверении для картины, ссылаясь на то, что на эту же дату заявлен отечественный фильм похожей тематики «Блиндаж».

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев заявил в интервью НСН, что «Министерство неджентльменских дел» может собрать в прокате миллиард рублей.

