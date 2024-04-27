«Кинопоиск» пообещал показать в мае «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» анонсировал показ нового фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел».
«В мае на "Кинопоиске"», - гласит надпись на афише фильма на всплывающем баннере, появившемся утром 27 апреля при заходе на сайт сервиса.
Министерство культуры РФ ранее отказало кинокомпании «Вольга» в прокатном удостоверении для фильма «Министерство неджентльменских дел», который должен был выйти в прокат 25 апреля. Вместе с тем, в «Кинопоиске» говорили НСН, что не ставят крест на картине и хотят, чтобы фильм Ричи увидело «максимальное число российских зрителей».
В Минкультуры объяснили отказ тем, что одновременно с фильмом Ричи на экраны выходит российский фильм похожей тематики «Блиндаж». Продюсерский центр «Яндекса», «Плюс Студия» является и дистрибьютором, и сопродюсером двух последних фильмов Гая Ричи — «Переводчик» и «Министерство неджентльменских дел», отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хуситы ударили по британскому судну Andromeda Star
- СМИ: Киев отказался от переговоров в 2022 году из-за позиции по русскому языку
- Заммэра Бирюков: Отключать горячую воду в Москве начнут с 14 мая
- ФАС предостерегла производителей от повышения цен на стройматериалы из-за паводков
- В селе Абатское под Тюменью объявили экстренную эвакуацию
- Помощник президента Мединский примет участие в выставке памяти ВОВ
- На Украине сообщили о повреждении оборудования четырех ТЭС
- «Кинопоиск» пообещал показать в мае «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи
- Рэпер Серега посоветовал SHAMAN исправить строчку в песне «Встанем»
- Власти США закрыли банк Republic First Bank
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru