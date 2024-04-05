«Мог бы помочь»: Россиянам предрекли шашлыки вместо «Блиндажа» на фоне отмены Гая Ричи

Решение Минкультуры не выдавать прокатное удостоверение картине Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» из-за фильма «Блиндаж» ударит и по российскому фильму, и по кинотеатрам, и по зрителям, объяснил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

Новый фильм Гая Ричи должен был выйти на российские экраны 25 апреля. Однако Минкультуры отказало кинокомпании «Вольга» в прокатном удостоверении для картины, ссылаясь на то, что в эту же дату заявлены другие фильмы - российские. В их числе фильм «Блиндаж», приуроченный, в том числе, к 9 мая.