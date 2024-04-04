Минкультуры сравнили со Сталиным из-за отказа в прокате нового фильма Гая Ричи

В свою очередь член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев заявил, что отказ в прокатном удостоверении для фильма Ричи может вновь лишить кинотеатры зрителей.

«Фильм популярного в России режиссера о Второй мировой войне, борьбе с нацистами. Достаточно странно, что картина, которая, пусть в юморной стилистике Гая Ричи, повествует о исторических событиях, не получает прокатного удостоверения. Это крайне непонятная история, особенно на фоне того, что Ассоциация владельцев кинотеатров выступила с инициативой работать с 18 апреля по 12 мая исключительно с контентом, у которого есть легальный правообладатель в России. И тут наносится такой удар. Печальная ситуация для нашей индустрии. С учетом того ограниченного количества крупных фильмов, которые будут представлены на апрельских-майских датах, это большая потеря для кинотеатров и зрителей. Это очередной удар по индустрии и желанию зрителей ходить в кинотеатры», - заключил собеседник НСН.

Ранее новой картине Гая Ричи предрекали сборы в миллиард рублей в российском прокате. В апреле на российские экраны выходит фантастическая история «Сто лет тому вперед» по одноименной повести Кира Булычева, которой также предсказывают коммерческий успех, напоминает «Радиоточка НСН».

