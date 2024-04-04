Минкультуры сравнили со Сталиным из-за отказа в прокате нового фильма Гая Ричи
Минкультуры, отказав в прокате фильму «Министерство неджентльменских дел», руководствуется принципом "Был бы человек, а статья найдется", заявил кинокритик Давид Шнейдеров.
Отсутствие прокатного удостоверения у фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» демонстрирует крайне неграмотную политику Минкультуры. Об этом в разговоре с НСН рассказал кинокритик Давид Шнейдеров.
Министерство культуры России без уточнения причин отказало в выдаче прокатного удостоверения картине. Она должна была выйти в российский прокат 25 апреля. Шнейдеров поспешил назвать такое решение ведомства наглой попыткой ограничить доступ россиян к контенту.
«Минкультуры ведет крайне неграмотную политику. В цивилизованных странах выдача прокатных удостоверений носит уведомительный характер. Фильмы должны соответствовать Уголовному кодексу, а не мнению Минкульта. Это наглая попытка цензуры и ограничение допуска к произведениям искусства для граждан. Я не понимаю, почему фильму Гая Ричи не выдали прокатного удостоверения. Он не высказывался ни об СВО, ни об ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России), или прочих вещах, которые не дают покоя нашим политическим деятелям. Как говорил товарищ Сталин: "Был бы человек, а статья найдется". Был бы фильм – Минкульт найдет, за что не выдать прокатное удостоверение», - пояснил он.
В свою очередь член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев заявил, что отказ в прокатном удостоверении для фильма Ричи может вновь лишить кинотеатры зрителей.
«Фильм популярного в России режиссера о Второй мировой войне, борьбе с нацистами. Достаточно странно, что картина, которая, пусть в юморной стилистике Гая Ричи, повествует о исторических событиях, не получает прокатного удостоверения. Это крайне непонятная история, особенно на фоне того, что Ассоциация владельцев кинотеатров выступила с инициативой работать с 18 апреля по 12 мая исключительно с контентом, у которого есть легальный правообладатель в России. И тут наносится такой удар. Печальная ситуация для нашей индустрии. С учетом того ограниченного количества крупных фильмов, которые будут представлены на апрельских-майских датах, это большая потеря для кинотеатров и зрителей. Это очередной удар по индустрии и желанию зрителей ходить в кинотеатры», - заключил собеседник НСН.
Ранее новой картине Гая Ричи предрекали сборы в миллиард рублей в российском прокате. В апреле на российские экраны выходит фантастическая история «Сто лет тому вперед» по одноименной повести Кира Булычева, которой также предсказывают коммерческий успех, напоминает «Радиоточка НСН».
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